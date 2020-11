Koronavírusová krivka sa podobá španielskej chrípke: Hrozí nám tretia vlna?

LONDÝN - V rokoch 1918 až 1919 to naposledy bola španielska chrípka, ktorá spôsobila výraznú pandémiu, svet sa ocitol v zovretí ako teraz pri kronavíruse. Pri porovnaní týchto dvoch kriviek infekcie možno nájsť určité podobnosti. Napríklad druhá vlna bola oveľa výraznejšia ako prvá. Čo je zaujímavé, v tom čase nasledovala tretina vlna.

Krajiny na celom svete sa v súčasnosti snažia potlačiť nekontrolované prepuknutie koronavírusu pomocou najrôznejších opatrení - rakúska spolková vláda ohlásila nový lockdown. V nedeľu hlásila univerzita Johna Hopkinsa viac ako 54 miliónov prípadov infekcie a 1,3 milióna úmrtí na celom svete.

Krivky sú takmer rovnobežné

Pokus o zníženie počtu infekcií tiež núti mnohých pozerať sa na zvládanie zdravotných kríz v minulosti. Pri pohľade na pandemické krivky je možné skutočne nájsť rôzne podobnosti s priebehom španielskej chrípky. Ani v tom čase nebola prvá vlna taká masívna ako druhá a výrazne nezvyšovala úmrtnosť.

Španielska chrípka sa rozšírila v troch vlnách. Vrchol dosiahla v októbri a novembri 1918. Zdroj: European CDC

Hrozí tiež tretia vlna?

Ešte len druhá vlna – v nej sa v súčasnosti nachádzame v rámci koronavírusovej pandémie - spôsobila dramatický nárast, v dôsledku ktorého zomrelo na vírus chrípky 20 až 50 miliónov ľudí. Toto druhé zvýšenie tiež vyvrcholilo v októbri a novembri. Aj keď je ťažké porovnať tieto dve infekčné choroby, ukázalo sa, že tretia vlna môže hroziť, aj keď bude pandémia úspešne zvládnutá.

Vývoj vírusu by mohol viesť k ďalším úmrtiam

Podobný trend vidí aj švajčiarsky systémový biológ Francois Balloux: koronavírus by sa vyvíjal pomaly v porovnaní s inými RNA vírusmi. To by mohlo viesť k tomu, že druhá vlna povedie k väčšiemu počtu úmrtí a zvýšenému preťaženiu nemocníc, uviedol profesor z University College London.

„Koronavírusová pandémia je náročný problém, ktorý má stále veľa neznámych,“ vysvetľuje Balloux. Pripomína však, že tento „globálny zdravotný problém“ bude mať obrovský vplyv aj na svetovú ekonomiku: „Ekonomika a zdravie sú úzko prepojené. Ak opatrenia povedú k zrúteniu globálnej ekonomiky, stratí sa oveľa viac životov ako na samotný Covid-19,“ uviedol vedec