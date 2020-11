Trump pokračuje v šírení konšpirácií: Všetci vedia, že sme ten štát vyhrali! Prehru odmieta prijať

"Táto administratíva nepôjde do lockdownu," povedal Trump, ktorý celé mesiace opakuje svoj prísľub, že sa nevráti k rozsiahlemu lockdownu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 napriek prudkému dennému nárastu nových prípadov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

"Nech sa v budúcnosti stane čokoľvek, ktovie, ktorá administratíva tu bude, myslím, že to ukáže čas. No môžem povedať, že táto vláda do lockdownu nepôjde," vyhlásil Trump. Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Joe Biden po tom, ako zvíťazil v štáte Pensylvánia a presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov. Americké médiá v piatok informovali, že Biden získal 16 hlasov voliteľov v štáte Georgia, čím ich celkovo získal 306.

Trump však stále odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky.

Prokurátori vo viacerých štátoch USA odmietli prešetriť výsledky nedávnych amerických prezidentských volieb a údajné podvody, ku ktorým malo dôjsť počas volieb. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.

Zdroj: SITA/Troy Stolt/Chattanooga Times Free Press via AP

Pokyn na preverenie výsledkov vydal pred niekoľkými dňami minister spravodlivosti William Barr, ktorý je zároveň generálnym prokurátorom. Ako napísal v piatok denník The Washington Post, 16 federálnych prokurátorov v spoločnom liste vyzvalo Barra, aby odvolal pondelkové nariadenie. Na takýto krok podľa nich neexistuje žiaden dôvod, keďže nie sú známe nijaké nezrovnalosti čo sa týka sčítavania odovzdaných hlasov. Zároveň odmietajú, aby boli zaťahovaní do straníckej politiky.

Americký prezident Donald Trump pokračoval v prezentovaní vlastnej verzie výsledkov tohtoročných volieb aj potom, čo rad médií vrátane britskej BBC v piatok oznámila konečné rozdelenie voliteľských hlasov v pomere 306 ku 232 v jeho neprospech. Na twitteri vyhlásil, že vyhral v Pensylvánii aj v Georgii. Pri oboch príspevkov sa rýchlo objavila poznámka, že "oficiálne zdroje" vec vidia inak.

Georgia Secretary of State, a so-called Republican (RINO), won’t let the people checking the ballots see the signatures for fraud. Why? Without this the whole process is very unfair and close to meaningless. Everyone knows that we won the state. Where is @BrianKempGA?