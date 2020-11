Europarlamet prijal dohodu s Čínou: Budú chrániť názvy 200 potravinárskych tovarov

Za dohodu medzi EÚ a Čínou podpísanú v septembri zahlasovalo 645 poslancov EP, 22 boli proti a 18 sa zdržali hlasovania. Dohoda zaisťuje, že sto európskych výrobkov so zemepisným označením - napríklad syr Feta, Münchener Bier, Polska Wódka či Queso Manchego - budú v Číne právne chránené proti napodobeninám a zneužitiu názvu produktu. Výmenou za to bude mať sto čínskych výrobkov prospech z rovnakej formy ochrany na jednotnom trhu EÚ. Europoslanci sa dohodli, že do štyroch rokov rozšíria túto dohodu na ďalších 175 európskych a čínskych výrobkov.

Podľa poslancov ide o "dôležitý postup budovania dôvery" počas prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Čínou o bilaterálnej investičnej dohode. Zákonodarcovia však zároveň vyjadrili znepokojenie nad praktikami narúšajúcimi trh, ktoré používajú čínske štátne podniky, nad nútenými transfermi technológií, ktoré presadzuje čínska vláda a nad ďalšími nekalými obchodnými praktikami. V roku 2019 bola Čína tretím najväčším dovozcom produktov s chráneným zemepisných označením z EÚ, čo sa týkalo aj vín, liehovín a agropotravinárskych výrobkov. V rokoch 2018 a 2019 však až 80 percent zadržaných falšovaných a pirátskych tovarov v EÚ pochádzalo z Číny, čo európskym výrobcom a dodávateľom spôsobilo straty vo výške okolo 60 miliárd eur.

Podľa vyjadrenia spravodajcu EP pre túto oblasť, rumunského europoslanca Iulia Winklera, ide o vôbec prvú hospodársku a obchodnú dohodu EÚ s Čínou. "Dohoda sľubuje, že podporí európsky agropotravinársky vývoz do Číny, ktorý už v roku 2019 dosiahol hodnotu 14,5 miliárd eur. Je tiež dobrým meradlom ambícií Číny dôraznejšie chrániť práva v oblasti duševného vlastníctva," uviedol Winkler v správe pre médiá. Europarlament využil aj túto príležitosť, aby vyjadril hlboké znepokojenie nad údajným vykorisťovaním a zadržiavaním Ujgurov v továrňach v Číne. Po súhlasnej pozícii europarlamentu aj Rada EÚ (ministri členských krajín) musí túto dohodu odobriť, aby mohla vstúpiť do platnosti už začiatkom roku 2021.