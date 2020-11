KORONAVÍRUS EÚ si objedná 300 miliónov vakcín, uviedla von der Leyenová: Španielsko má s nimi smelé plány

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu rozhodne o kontrakte na nákup 300 miliónov dávok vakcíny proti COVID-19, ktorú vyvinuli farmaceutické spoločnosti BioNTech a Pfizer. Uviedla to v utorok v oficiálnom vyhlásení predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

Šéfka eurokomisie už v pondelok označila ako "skvelú správu" výsledky klinických štúdii vakcíny proti COVID-19, ktorú vyvíja americký koncern Pfizer v spolupráci s nemeckou biotechnologickou spoločnosťou BioNTech. V utorňajšom vyhlásení spresnila, že bezpečná a účinná vakcína je najlepšou šancou pre EÚ, ako poraziť epidémiu nového koronavírusu a zaistiť návrat k predošlému bežnému životu.

Von der Leyenová pripomenula, že Európska komisia v posledných mesiacoch neúnavne pracovala na zabezpečení dávok potenciálnych vakcín, keď podpísala dohody o predkupných právach na milióny dávok očkovacích látok s viacerými farmaceutickými spoločnosťami. Dodala, že EK chce mať k dispozícii široké portfólio vakcín, ktoré sú založené na rôznych technológiách.

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

"V stredu autorizujeme kontrakt až na 300 miliónov dávok vakcíny vyvinutej nemeckou spoločnosťou BioNTech a spoločnosťou Pfizer. Toto je zatiaľ najsľubnejšia vakcína," oznámila Von der Leyenová. Podľa jej slov len čo bude táto vakcína dostupná, plánom exekutívy EÚ je rýchlo ju nasadiť do celej Európy. Spresnila, že eurokomisia už začala spolupracovať s členskými štátmi EÚ na príprave národných očkovacích kampaní.

Rozhodnutie o autorizácii kontraktu s firmami Pfizer a BioNTech sa očakáva po stredajšom zasadnutí kolégia komisárov, ktoré prijme viaceré nové opatrenia v rámci celoeurópskeho úsilia o zastavenie šírenia pandémie.

Španielska vláda chce zaočkovať 10 miliónov ľudí

Španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa v utorok povedal, že vláda chce zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 najmenej desať zo 47 miliónov obyvateľov krajiny práve novou vakcínou, vyvinutou americkou farmaceutickou spoločnosťou Pfizer a jej nemeckou partnerskou firmou BioNTech. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.

Spoločnosť Pfizer v pondelok oznámila, že jej vakcína proti ochoreniu COVID-19 dosahuje pozoruhodnú 90-percentnú účinnosť, čo vyplýva z doterajších a ešte neúplných výsledkov testovania - predsa však to vyvolalo všeobecný optimizmus. Španielsky minister Illa dodal, že očkovanie bude bezplatné. Očakáva, že v Španielsku bude do mája 2021 zaočkovaný dostatočný počet ľudí, a to aj za pomoci nákupu iných vakcín.

Španielsko očakáva, že prvé dávky vakcíny od Pfizeru dostane na začiatku roka 2021, uviedol minister pre verejnoprávnu stanicu TVE. Illa sa tiež zaviazal, že bude vystupovať a vyvracať argumenty ľudí, ktorí sú proti očkovaniu. Španielsky prieskumný inštitút CIS uvádza, že 43 percent Španielov je opatrných ohľadne toho, či sa dajú zaočkovať.

"Chystáme sa veľmi jasne a presvedčivo vystupovať proti ľuďom, ktorí hovoria klamstvá a ktorí argumentujú antivedou," zdôraznil minister zdravotníctva. Španielsko zaznamenalo vyše 39.000 úmrtí súvisiacich s nákazou koronavírusom a vyše 1,38 milióna prípadov infekcie.