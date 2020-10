KORONAVÍRUS Lekári v Maďarsku vytýkajú vláde, že nekonzultovala zákon o zdravotnej službe

Podľa agentúry MTI Pintér Kincsesa prijal ako šéf operačného štábu zodpovedného za ochranu proti šíreniu pandémie koronavírusu. Komora už avizovala, že zákon o štatúte v zdravotnej službe vo forme, v akej bol prijatý 5. októbra, spôsobuje množstvo neprijateľnej ujmy v lekárskej spoločnosti, pritom spôsobí aj problémy vo fungovaní starostlivosti o pacientov, ako i v boji proti pandémii kronavírusu.

Lekárska komora tiež tvrdí, že ustanovenia novelizovaného zákona porušujú množstvo ústavných a medzinárodných zákonov. Toto "násilné presadenie novely bez prípravy a bez konzultácie" podľa MOK výrazne komplikuje dôležitý krok smerujúci k želanej úprave miezd vo verejnej zdravotnej službe a k zákazu úplatkov v zdravotníctve. Pintér a Kincses podľa MTI prerokovali aj vývoj pandémie koronavírusu v krajine, situáciu obvodných lekárov a hovorili tiež o schopnosti systému obvodných lekárov reagovať na súčasnú epidemiologickú situáciu.

Na základe schváleného zákona sa majú postupne upraviť mzdy lekárov, a to v troch etapách v rokoch 2021 - 2023. Zákon, ktorý vstúpi do platnosti 18. novembra, určuje aj sankcie za úplatky v zdravotníctve, pričom "neoprávnené poskytnutie výhod, prípadne prísľub takýchto výhod" bude kvalifikovaný ako prečin s možným trestom odňatia slobody do jedného roka. Lekári môžu prijať iba vecný dar v hodnote piatich percent minimálnej mzdy.