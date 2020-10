Trumpova nominantka na sudkyňu Najvyššieho súdu absolvovala prvý deň vypočúvania

WASHINGTON - Nominantka na sudkyňu Najvyššieho súdu USA Amy Coneyová Barrettová v pondelok vyjadrila presvedčenie, že súd by mal americkú ústavu a zákony vykladať tak, "ako sú napísané". Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Coneyová Barrettová, ktorú na sudkyňu Najvyššieho súdu nominoval prezident USA Donald Trump, to uviedla počas prvého dňa svojho niekoľkodňového vypočúvania, keď odpovedala na otázky členov justičného výboru Senátu amerického Kongresu. Senátori budú pokračovať vo vypočúvaní Trumpovej nominantky aj v utorok a stredu. Vo štvrtok potom vypočujú svedkov, ktorí podporujú kandidatúru Coneyovej Barrettovej, alebo sú naopak proti nej.

"Súdy majú rozhodujúcu zodpovednosť voči právnemu štátu, ktorá je pre slobodnú spoločnosť nevyhnutná," povedala počas pondelkového vypočúvania. Súdy však podľa jej slov nie sú určené na to, aby riešili všetky problémy verejného života. Americký prezident konzervatívnu sudkyňu Coneyovú Barrettovú 27. septembra nominoval do doživotnej funkcie členky Najvyššieho súdu. Mala by tam nahradiť zosnulú liberálku Ruth Baderovú Ginsburgovú.

Jej nomináciu musí ešte schváliť americký Senát, v ktorom majú väčšinu republikáni. Trump a jeho republikáni chcú Coneyovú Barrettovú potvrdiť do funkcie ešte pred prezidentskými voľbami naplánovanými na 3. novembra. Konzervatívci by tým pádom medzi deviatimi sudcami najvyššieho súdu získali prevahu šiestich ku trom. Demokrati sa obávajú, že nová sudkyňa bude v najvyššej súdnej inštancií presadzovať verdikty vyhovujúce konzervatívnym kruhom blízkym republikánom.