Súd v Madride zamietol čiastočný lockdown: Dôvodom je porušovanie základných práv

Súd v oznámení vysvetlil, že "zamietol schválené opatrenia z dôvodu, že porušujú práva a základné slobody" 4,5 milióna obyvateľov postihnutých týmto lockdownom, ktorý vstúpil do platnosti v sobotu 3. októbra.

Na základe týchto opatrení obyvatelia nesmú opustiť hranice mesta, s výnimkou odchodu do práce, školy alebo z dôvodov liečby. Celý región okolo Madridu totiž zápasí s prudkým nárastom infekcií, ich miera je tam teraz výrazne vyše 700 prípadov na 100.000 obyvateľov. Pre porovnanie, vo zvyšku Španielska je miera 300 infikovaných na 100.000 ľudí. Je to pritom najvyššia miera v Európskej únii. Bez schválenia opatrení súdom nemá polícia právny základ udeľovať pokuty za nedodržiavanie opatrení - a ani to doteraz nerobila, pretože čakala na rozhodnutie súdu.