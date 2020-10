Rekord v USA: Takmer štyri milióny Američanov už odovzdali svoj hlas

WASHINGTON - Takmer štyri milióny Američanov už odovzdali prostredníctvom poštových hlasovacích lístkov svoj hlas v prezidentských voľbách, ktoré sa v USA uskutočnia 3. novembra. Naznačuje to, že novembrové voľby by mohli mať rekordnú účasť, keďže počet hlasov odovzdaných poštou je zhruba 50-krát vyšší, než bol v rovnakom období pred voľbami v roku 2016. Informovala o tom stanica ORF.

Štyri týždne pred konaním volieb už zahlasovalo viac ako 3,8 milióna Američanov. Výrazne tak prekročili zhruba 75.000 hlasov odovzdaných za rovnaké obdobie v predchádzajúcich prezidentských voľbách, vyplýva z údajov "Volebného projektu Spojených štátov", ktorý zhromažďuje dáta z predčasného hlasovania.

Nárast počtu poštových voličských hlasov súvisí s rozšírenými možnosťami tejto formy hlasovania, ktorú v čase koronavírusovej pandémie zaviedli viaceré štáty USA, vysvetľuje vedúci spomínaného projektu Michael McDonald z Floridskej univerzity. "Nikdy sme nevideli, že by toľko veľa ľudí hlasovalo tak skoro pred voľbami," citovala McDonalda agentúra Reuters. "Ľudia môžu svoj hlas odovzdať vtedy, keď sa rozhodnú, a my vieme, že mnoho ľudí sa rozhodlo už dávno a na (prezidenta) Trumpa už majú svoj názor," dodal.

Podľa predbežných výpočtov by sa na amerických voľbách mohlo zúčastniť až približne 150 miliónov Američanov, hovorí McDonald. Predstavovalo by to zhruba 65 percent oprávnených voličov a išlo by o najvyššiu účasť na prezidentských voľbách v USA od roku 1908. Kandidát Demokratickej strany Joe Biden síce vedie pred konzervatívcom Donaldom Trumpom v národných prieskumoch verejnej mienky, avšak situácia je menej jasná v kľúčových štátoch, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb, ozrejmuje Reuters.