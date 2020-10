KORONAVÍRUS Trump napísal, že sa cíti dobre: Poďakoval lekárom

"Lekári, zdravotné sestry a VŠETCI v ÚŽASNEJ nemocnici Walter Reed Medical Center a ďalší (experti) ..., ktorí sa k ním pripojili, sú PERFEKTNÍ," napísal Trump na Twitteri. "Vďaka ich pomoci sa cítim dobre," pokračoval ďalej šéf Bieleho domu. Vyjadril tiež presvedčenie, že za posledných mesiacov sa v USA v boji proti "pliage" koronavírusu podarilo dosiahnuť "ohromný pokrok".

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!