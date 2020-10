Obrovský rozruch v Británii: Poslankyňa cestovala stovky kilometrov s KORONAVÍRUSOM! Okamžité vylúčenie

LONDÝN - Obrovský rozruch spôsobila v Británii poslankyňa za Škótsku národnú stranu (SNP), ktorá cestovala 400 kilometrov vlakom do londýnskeho sídla parlamentu, aj keď mala podozrenie, že je infikovaná koronavírusom. Už s pozitívnym výsledkom testu vo vrecku potom vlakom zase odišla naspäť do Škótska. Podľa listu The Times ju kvôli tomu domovská strana vylúči zo svojich radov, naviac ju zrejme čaká pokuta až vo výške 4000 libier a možno aj trestné stíhanie.

"V sobotu popoludní som na sebe pozorovala mierne príznaky, a preto som si vyžiadala test na covid, ktorý som absolvovala ešte v ten istý deň. V pondelok som sa cítila oveľa lepšie, tak som podľa plánu odišla vlakom do parlamentu. Bola to chyba a ja sa za ňu veľmi ospravedlňujem," uviedla poslankyňa Margaret Ferrierová v oficiálnom prehlásení.

Navzdory všetkým pravidlám navyše politička v utorok Londýn vlakom opäť opustila, aj napriek tomu, že v pondelok večer obdržala pozitívny výsledok testu.

Poslankyňu vylúčili

Ospravedlnenie však neovplyvnilo a neobmäkčilo jej straníckych kolegov, ktorí prakticky okamžite rozhodli o jej vylúčení. "Je náročné vyjadriť, akú zlobu cítim v mene ľudí, ktorí denne prinášajú obrovské obete, aby pomohli poraziť koronavírus. Pravidlá platia pre všetkých a sú od toho, aby ľudia boli v bezpečí," napísala na Twitter škótska prvá miinsterka Nicola Sturgeonová, podľa ktorej je chovanie Ferrierovej "absolútne neobhájiteľné".

Zdroj: Twitter/Nicola Sturgeon

The Times upozornil aj na to, že ironickou zhodou okolností práve Ferrierová na jar tohto roku ostro kritizovala poradcu premiéra Borisa Johnsona Dominica Cummingsa, ktorý sa v marci vydal autom k rodine do Durhamu v dobe, kedy v krajine platila celoštátna karanténa. Vláda vtedy ľuďom nariadila, aby neopúšťali svoje domovy, ak to nie je nevyhnutné.