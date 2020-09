Minsk odsúdil stretnutie Cichanovskej s Borrellom a šéfmi diplomacií štátov EÚ

Podľa agentúry TASS to v sobotu uviedol tlačový tajomník bieloruského rezortu diplomacie Anatoľ Hlaz. "Mohlo by to byť, samozrejme, vtipné a kuriózne, ak by to nebolo také smutné. V skutočnosti je celkom zrejmé, že takéto kroky, ak k nim skutočne dôjde, sú bezočivým a otvoreným zasahovaním do vnútorných vecí našej krajiny a úplná neúcta k jej občanom," citovala z Hlazovho vyhlásenia agentúra BelTA. Peter Stano, hovorca vysokého predstaviteľa EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vo štvrtok informoval, že Josep Borrell "bude v pondelok ráno v Bruseli hostiť neformálne stretnutie s pani Sviatlanou Cichanovskou a ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ".

Európsky parlament prijal vo štvrtok uznesenie o situácii v Bielorusku, v ktorom neuznáva výsledky bieloruských prezidentských volieb z 9. augusta a odsudzuje bieloruské orgány za násilné potlačenie pokojných protestov. Po 5. novembri, keď úradujúcemu bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vyprší funkčné obdobie, ho poslanci EP už nebudú uznávať ako prezidenta tejto krajiny. Europoslanci podporujú sankcie EÚ voči osobám zodpovedným za volebné podvody v Bielorusku - vrátane Alexandra Lukašenka - a odsudzujú hybridné zasahovanie Ruskej federácie do bieloruských vnútorných záležitostí.

Poslanci v uznesení vyjadrujú uznanie bieloruským ženám na čele so Sviatlanou Cichanovskou, Veranikou Capkalovou a Maryjou Kalesnikavovou a ich podporovateľom za ich odvahu pri vyjadrovaní a zastupovaní legitímnych požiadaviek bieloruského ľudu, pričom konštatujú, že mnoho Bielorusov považuje za víťaza prezidentských volieb práve Cichanovskú. Masové protesty v Bielorusku trvajú od zverejnenia výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta. Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, v týchto voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov.