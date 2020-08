KORONAVÍRUS Maďarský infektológ: Počet infikovaných je v krajine nízky

Podľa Szlávika sa počet nových prípadov v Maďarsku každodenne pohybuje v dvojciferných číslach, pričom v iných krajinách pribúdajú každý deň stovky nových prípadov. Primár však varoval, že so začiatkom školského roka a s nástupom chladnejšieho počasia môže počet nakazených opäť narásť. Dodal, že v takom prípade budú potrebné ďalšie opatrenia, pričom však nie je isté, že taká situácia naozaj nastane.

"Najdôležitejšie je, aby do školy nešli choré deti. Pomôže však aj to, keď bude dieťa brať do školy len jeden rodič, keď sa medzi sebou nebudú miešať žiaci rôznych tried a taktiež to, keď si budú učitelia držať odstup alebo nosiť rúška," povedal Szlávik.

V súvislosti so sprísnením hraničných kontrol sa primár vyjadril, že je potrebné posilniť kontroly na hraničných priechodoch s krajinami, v ktorých sa zvyšuje počet nakazených. Dodal, že medzi novými nakazenými v Maďarsku sú aj cudzinci, ktorí do krajiny prišli zo štátov považovaných z epidemiologického hľadiska za nebezpečnejšie.