Šialené muky manželského páru: Zjedli obľúbenú zeleninu! Peklo v ústach a Satan na jazyku

LONDÝN - Aj vy si radi pochutnáte na cukete? Mali by ste si dávať pozor pri jej konzumácii. Svedčí o tom príbeh britského manželského páru. Práve ten sa tešil, ako si užije dobrú večeru pozostávajúcu z ryby a cukety. Lenže potom nastaly problémy. Cuketa, aj keď bola z vlastnej záhrady, spôsobila mužovi otravu.

Šesťdesiatštyriročný manažer hudbnej spoločnosti z Anglicka, je spolu so svojou ženou vášnivým záhradkárom. Problém nastal už po prvom zahryznutí. Cuketa bola veľmi horká.

V ústach som mal peklo

Muž kúsok zeleniny zjedol, ale ženu vystríhal, aby ju neprhĺtala a ihneď vypľula. Tá ho poslúchla."Bolo to príšerné, mal som v ústach peklo. Satan mi snáď tancoval na jazyku. Okamžite som povedal žene, nech to vypľuje a neprehĺta. Našťastie to urobila," uviedol Angličan.

Následujúce dmi boli pre Andrewsa veľmi ťažké. Objavili sa u neho príznaky otravy: hnačka, nevoľnosť a dokonca aj halucinácie. Na svedomí to mala toxická látka kukurbitacín, ktorý sa môže vyskytovať v cukine, ale aj napríklad v uhorke. Väčšinu ľudí horká chuť našťastie odradí od konzumácie zeleniny, ale ten, kto ju ignoruje, môže dostať ťažkú otravu, ktorá sa môže skončiť až smrťou.

Mal som halucinácie

Andrews k tomu povedal: "Štyri dni som sa triasol, potil sa, mal som halucinácie." Brit najskôr netušil, že príčinou jeho stavu je práve cuketa z jeho záhradky. Potom však prišiel na to, že jeho prípad nie je v tomto lete ojedinelý. Firma, ktorá semienka s nebezpečnou látkou dodávala, ich stiahla z trhu.

Andrews, ktorý cítil horkú chuť v ústach až dva týždne po konzumácii cukiny, skonštatoval: "Cuketa vyzerala skvele, vôbec by ma nenapadlo, že je s ňou niečo zle. Po tejto skúsenosti už ich asi jesť nebudem."