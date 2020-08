VIDEO Zničené lesy, strach o domovy a vyhasnuté životy: Kaliforniu stále sužujú požiare

Jednou z obetí je obyvateľ okresu Solano, ktorý sa nachádza pri Sanfranciskom zálive. Jeho úmrtie bez ďalších podrobností nahlásil miestny šerif Thomas A. Ferrara. Ďalší traja civilisti zahynuli v okrese Napa, informovali miestni hasiči. V strednej časti Kalifornie zahynul zase v stredu pri hasení pilot helikoptéry, ktorá sa zrútila.

Dramatic footage from the ground shows rapidly growing Lake Fire burning in California as it expands to 10,000 acres, with evacuations ordered. https://t.co/oge9kWXqQ9 pic.twitter.com/mRFHQql37e

Kalifornský guvernér Gavin Newsom označil požiare za jasný dôkaz klimatických zmien. "Ak popierate klimatické zmeny, príďte do Kalifornie," povedal na videozázname určenom pre nominačný zjazd demoktratov.

Zdroj: SITA/Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group via AP

Kaliforniu momentálne sužujú viac ako dve desiatky veľkých požiarov, ktoré vyťažujú kapacitu miestnych hasičských zborov. Požiare spôsobilo bezprecedentné množstvo úderov blesku, ktorých tam v priebehu niekoľkých dní zaznamenali takmer 11.000, uvádza AP.

Video: A person drives through the #HennesseyFire in Napa County, California. The fire is currently 2,700 acres and is threatening at least 200 structures. pic.twitter.com/Z6hR7qTOiF