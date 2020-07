Češka pózovala na lodi v Chorvátsku: Ukázala FOTO, ktorá jej zmenila život! Po tvrdom páde nemôže chodiť

August 2019. Češka Lucie Čihulová si užívala svoj predĺžený víkend s priateľmi na lodi pri pobreží Chorvátska. Jej jedinou starosťou vtedy bolo, či ísť na raňajky a potom sa odfotiť, alebo poradie činností otočiť a vyfotiť sa ešte pred raňajkami.

Nakoniec sa rozhodla pre druhú možnosť. A Keď na to spätne spomína, je rada, že tú snímku má. Aspoň má spomienku na loď a na momenty tesne pred úrazom. Nešťastie sa totiž stalo po vyhotovení fotky. Na vrchole schodov do podpalubia je ušla noha a ona dopadla na chrbát až na najnižší stupienok schodiska.

Rana bola obrovská. Dievčina totiž letela vzduchom priamo dole. Utrpela trieštivú zlomeninu 12. stavca, ktorá jej utlačila miechu, ako jej neskôr povedali v nemocnici. Lucie po páde stratila cit v nohách a bojovala s obrovskou bolesťou v dolnej časti chrbtice. „Bola to nešťastná náhoda. Ale tiež som mohla spadnúť na krk a teraz hýbať napríklad len hlavou, takže som vlastne mala také malé šťastie v nešťastí,“ povedala pre Blesk.cz po roku od nehody.

Po páde vedela, že v takejto situácii s ňou nikto nesmie hýbať, lebo miecha sa mohla prerušiť úplne, presvedčila preto ostatných, nech ju nikam neprenášajú a len privolajú sanitku. „Čln ma transportoval na breh, potom do sanitky na Hvare, z nej do vojenského vrtuľníka a zasa späť do sanitky a nakoniec do nemocnice v Splite. Bolo to šialene bolestivé. Pamätám si snáď každý kamienok, ktorý sme prešli.“ Dievčinu okolo štvrtej popoludní operovali a potom ležala päť dní v splitskej nemocnici. Následne ju transportovali do Prahy.

Poisťovňa jej ponúkla buď odvoz sanitkou, alebo miesto na sedenie v lietadle. Ani jedna možnosť ale v jej prípade nepripadala do úvahy. Musela si preto zabezpečiť z vlastného vrecka prevoz súkromným lietadlom za 230-tisíc korún (cca 8,6-tisíca eur).

Dokopy podstúpila tri operácie – jednu v Splite a ostatné v nemocnici v Prahe. Hoci jej chorvátski lekári prorokovali, že utlačenie miechy zmizne do troch týždňov, v Česku jej oznámili, že už nikdy nebude chodiť. „S tým som sa ale nechcela zmieriť,“ povedala Lucie, ktorá ešte pred úrazom stihla rozbehnúť agentúru na organizáciu spoločenských akcií.

Istý čas mala základné pooperačné rehabilitácie v nemocnici. Potom na tri mesiace odišla na poisťovňou hradený rehabilitačný pobyt v českom meste Kladruby.

Práve tam sa stretla so špeciálnym robotickým prístrojom Lokomat. Za celú dobu ho ale smela použiť len päťkrát, čo podľa dievčiny prakticky nemalo význam. V súčasnosti dochádza na súkromnú neurorehabilitačnú kliniku Axon, kde sa venuje cvičeniu na tomto stroji trikrát týždenne. Náklady si hradí sama, ale vie, že nie každý má takéto možnosti.

„Našla som svoju cestu, ktorá je efektívnejšia a konečne zasa žijem,“ povedala. Lucie cíti výrazné zlepšenie a verí, že do dvoch rokov spraví prvý krok, možno aj skôr. „Vždy som cvičila a toto je rovnaké, len namiesto na jógu dochádzam na rehabilitácie,“ dodala.

Lucie sa stala aj ambasádorkou kliniky Axon. Tá má nadačný fond, kam ľudia môžu posielať finančné dary tým, ktorí chcú po zranení tiež efektívne cvičiť, no nemajú toľko prostriedkov.