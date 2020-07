Šokujúce svedectvo Petra (53) s KORONAVÍRUSOM: Lieči sa po boku priateľky, tá však musí chodiť do práce

Novotný sa svojmu obvodnému lekárovi prihlásil sám, keď si nameral 39-stupňovú teplotu. Doktor ho poslal na testy do Ostravy, lebo v havířovskej nemocnici sa naplnila kapacita.

„Bol som prvý z našej partie, v ktorej nás je sedemnásť. Teraz nás je už dvanásť pozitívnych,“ povedal Novotný serveru Novinky.cz s tým, že on je v karanténe, no jeho priateľka, s ktorou býva, chodí naďalej do práce.

„Pracuje v havířovskej nemocnici na infekčnom oddelení, kde sú aj pacienti s koronavírusom. Všetko sme to oznámili, ale iba nám povedali, že ona smie chodiť do práce, ale doma musíme nosiť rúška. Takže tu ako magori lietame v rúškach,“ uviedol muž.

Zdroj: TASR/AP

Podľa moravskosliezskeho hygienika Petra Kopřivíka ide i výnimočný prípad. „Keď ide ako v tomto prípade o kľúčového nenahraditeľného zamestnanca, tak ten nie je v karanténe, ale v zvláštnom režime. Môže teda chodiť do práce, ale pracuje len v ochranných prostriedkoch a obmedzenú dobu. Okrem práce ale nikam nesmie chodiť, navyše sú opakovane testovaní,“ objasnil hygienik a dodal, že inak idú vždy do karantény blízke kontakty infikovaného.

Je v tom chaos!

Technik z bane ČSM-Sever Ivan Trnka zas tvrdí, že baníkov a ostatných pracovníkov z karvinských baní hnevá, že sa o nich hovorí, že za šírenie vírusu môžu oni vďaka svojej nezodpovednosti.

„To nás naozaj zdvihlo zo stoličky, keď sme sa dozvedeli, že hovoria, že nedodržiavame karanténu, chodíme na pivo a oslavujeme narodeniny detí. Problém je v tom, že nikto nič poriadne nevie, je v tom chaos,“ vysvetlil Trnka, ktorý sa v utorok dozvedel o svojej pozitivite na covid-19.

„Na teste som bol cez víkend. Malo to byť hotové do 24-hodín. Evidentne nestíhajú. Volali mi z hygieny z Ústí nad Labem. Rozhodne by sa to testovanie malo zrýchliť a zintenzívniť. A tiež by malo byť v okrese Karviná viac testovacích miest, aby ľudia nemuseli cestovať až do Ostravy,“ podotkol Trnka.

Podľa hygieny sa o možnosti rozšírenia testovania v Karvinej hovorí. „Musím povedať, že v žiadnom prípade nechce hygiena všetko zvaľovať len na baníkov. Sú tí, ktorí všetko dodržiavajú, ale aj tí, ktorí sa nesnažia. Navyše, niektorí za to, že šíria ochorenie, nemôžu, pretože sú bez príznakov,“ upozornil Kopřivík.