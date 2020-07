Odmietame požiadavku Európskej únie vpustiť do Maďarska občanov nečlenských krajín, tvrdí Orbán

"Druhá vlna (koronavírusovej pandémie) sa ešte nespustila, ale Únia už predložila návrh, aby sme otvorili svoje hranice pre občanov 14 krajín," povedal premiér. Do Európy majú od stredy 1. júla povolený vstup občania 14 krajín, v ktorých je miera šírenia nákazy porovnateľná so situáciou v EÚ. Ide o občanov Alžírska, Austrálie, Čiernej Hory, Gruzínska, Japonska, Južnej Kórey, Kanady, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Srbska, Thajska, Tuniska a Uruguaja.

Povolenie dostali aj občania tzv. európskych mikroštátov - Andorry, Monaka, San Marína a Vatikánu. Ako zároveň predseda maďarskej vlády dodal, krízový štáb rozhodol, že pre tých, čo chcú využiť Maďarsko ako tranzitnú krajinu, bude obnovená povinnosť využitia tranzitného koridoru.

Podľa jeho slov to bude humanitárny koridor, aký bol v čase vrcholiacej epidemiologickej krízy. Cestujúci prechádzajúci Maďarskom tento koridor nebudú môcť opustiť. "Hraničné kontroly naďalej prísne zachováme. Požiadavku Únie, aby sme vpustili občanov krajín ležiacich mimo EÚ - s výnimkou Srbska -, zatiaľ nemôžeme splniť, pretože by to bolo v rozpore so záujmom ochrany zdravia občanov našej krajiny," zdôraznil Orbán.