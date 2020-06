KORONAVÍRUS Brazília hlási najvyšší denný nárast infikovaných

Krajina, ktorá má druhý najvyšší počet prípadov nákazy a úmrtí na koronavírus na svete po Spojených štátoch, hlásila za posledných 24 hodín 34.918 nových prípadov a 1282 nových úmrtí. Brazília tak celkovo zaznamenala vyše 923.000 infikovaných a 45.241 mŕtvych. Odborníci tvrdia, že v krajine s 212 miliónmi obyvateľov sa robí nedostatočné množstvo testov, preto je pravdepodobné, že skutočné údaje sú oveľa vyššie.

Smutný nový rekord z utorka nastal v čase, keď hlavná predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Ameriky znovu vyjadrila obavy zo situácie v Brazílii. "Brazília má 23 percent všetkých prípadov nákazy a 21 percent všetkých úmrtí v našom regióne. A nepozorujeme, že by sa prenos nákazy spomaľoval," uviedla na tlačovej konferencii Carissa Etienneová, riaditeľka Panamerickej zdravotníckej organizácie.

Brazília mala problém stanoviť si stratégiu boja proti koronavírusu. Prezident Jair Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma".

Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus - a namiesto toho presadzuje liečbu chlorochínom a hydroxychlorochínom, hoci ich účinnosť na ochorenie COVID-19 je neistá.