Šéf WHO: Vakcína proti koronavírusu by mala byť globálnym verejným statkom

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/WHO/Christopher Black via AP

ŽENEVA - Vakcína proti novému druhu koronavírusu by sa mala stať globálne zdieľaným verejným statkom s cieľom zaistiť ľuďom spravodlivý prístup k akýmkoľvek produktom zachraňujúcim život. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.