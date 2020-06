Legendárny Zdeno Chára vyšiel do amerických ulíc: FOTO Z Floydovej vraždy mi bolo zle!

Hokejista na svojom instagramovom účte priznal, že z Floydovej smrti mu bolo zle. „Posledných trinásť dní mi bolo zle z vraždy Georgea Floyda. Premýšľal som o tom a počúval. Je čas nájsť odvahu a čas pokúsiť sa pohľadať tie správne slová, hoci pripúšťam, že s tým stále bojujem,“ vyznal sa Chára.

Športovec stojí za černošskou komunitou. „Na ich životoch záleží. Na tomto svete nie je miesto pre rasizmus. Bodka.“

Chára ďalej uviedol, že aj on mal ako cudzinec žijúci v Amerike problémy, nečelil však rasizmu. „Iste, tiež som sa zaoberal svojimi vlastnými problémami, keďže som cudzincom žijúcim v tejto krajine, ale uznávam, že moje záležitosti neboli z dôvodu farby mojej pokožky sťažené alebo znemožnené. Nikdy nebudem vedieť, aké to je kráčať po ulici a cítiť sa nebezpečne. Nikto by nemal mať ten pocit.“

Podľa Cháru si musíme vážiť jeden druhého. „Rovnosť musí byť prioritou,“ dodal.

Aj Zdeno Chára vyšiel do amerických ulíc, aby vyjadril svoj odmietaný postoj k rasizmu Zdroj: FB/Boston Bruins

Spojené štáty zmietajú nepokoje

Protesty v USA vypukli po tom, ako bol policajt Chauvin zachytený na videu, keď v pondelok 25. mája pri zásahu na jednej z ulíc v meste v Minneapolis najmenej päť minút tlačí kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Georgea Floyda.

Čítajte aj: Bývalý policajt obvinený z vraždy Georgea Floyda nebol nijaký anjelik: Temná minulosť!

Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.

Video sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania a medzičasom sa rozšírili aj do ďalších amerických miest.