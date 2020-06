Trump prichádza o podporu aj z vlastných radov: Senátorka Murkowská váha, či ho podporiť

Murkowská podľa agentúry AFP vysvetlila, že tieto jej pochybnosti boli vyvolané vyjadrením bývalého ministra obrany Jamesa Mattisa, ktorý v stredu uviedol, že za súčasné celoštátne nepokoje v USA je zodpovedná Trumpova vláda. Mattis dodal, že Trump je prvým prezidentom v jeho živote, "ktorý sa nesnaží americký ľud zjednotiť - dokonca ani nepredstiera, že sa o to snaží. Namiesto toho sa nás pokúša rozdeliť."

Murkowská tieto slová generála Mattisa označila za "pravdivé a čestné, potrebné" a malo sa s nimi prísť už dávno. Senátorkin komentár je podľa AFP zásadným zlomom v republikánskom tábore, ktorý prevažne drží spolu, a to aj počas rôznych kríz vrátane obdobia, keď Trumpovi hrozila ústavná žaloba či keď sa nedávno vyhrážal nasadením armády proti účastníkom pochodov a demonštrácií proti rasovému násiliu.

Na otázku, či v novembrových voľbách podporí Trumpa, Murkowská priznala, že s tým má problém. Mattis, ktorý odstúpil v decembri 2018 kvôli Trumpovmu príkazu úplne stiahnuť vojakov zo Sýrie, vo vyhlásení poskytnutom americkému magazínu The Atlantic zároveň vyjadril podporu demonštrantom proti rasizmu.

Uviedol, že cítil "hnev a odpor", keď sledoval vývoj udalostí z minulého týždňa. Trump sa totiž vyhrážal, že použije armádu proti celoštátnym protestom, ktoré v niektorých mestách vyústili do násilia, pripomenula agentúra AFP. Hnev v ľuďoch vyvolala vražda Afroameričana Georgea Floyda z 25. mája, ktorého pri zatýkaní zadusil belošský policajt, keď mu deväť minút kľačal na krku. Okoloidúci svedkovia to zachytili na videu, ktoré sa rýchlo rozšírilo na internete. Demonštrácie boli väčšinou pokojné, ale niektoré skĺzli v nočných hodinách do násilností a rabovania.