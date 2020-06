Zomrel doktor, ktorý sa nakazil KORONAVÍRUSOM: Počas liečby mu stmavla pleť!

Chu Wej-feng strávil mesiac na JIS-ke, s koronavírusom však bojoval štyri mesiace. Mladý doktor zomrel v utorok okolo šiestej hodiny ráno miestneho času, informujú Novinky.cz. Doktor aj so svojím kolegom kardiológom museli byť napojení na mimotelový obeh. Stav kardiológa sa rapídne zlepšoval, no Chu zostal vo vážnom stave.

The power of the #COVID19 virus. Yesterday, Two doctors in Wuhan were lucky to escape from the virus after two months of extracorporeal membrane support. But they became black because the virus attacked the liver. They are only 40 years old #StayHome pic.twitter.com/IKXWu7iceX