Ženy sexuálne mučili kolegyňu! Desivé detaily vyšetrovania: Všetko začalo, keď jednu nahlásila úradom

Ako uvádza švajčiarsky denník Blick, uniesli ju, ohrozovali, bili, týrali a ponižovali. Mira A.* (23) musela pretrpieť číru hrôzu. Spôsobili jej ju štyri mladé kolegyne. Dôvod? Mira sa odvážila nahlásiť slobodnú matku Laru O.* (25) v Agentúre na ochranu detí a dospelých (KESB), že nie je dobrá matka.

Keď sa o tom Kosovčanka Lara dozvedela, napadla jej myšlienka na pomstu. Hneď povedala o veci svojim trom krajankám: Albe Z.* (23) a dvom sestrám Svee* (25) a Dinore K.* (29). Alba Z. vlákala obeť do pasce. Dohodla si s ňou stretnutie na parkovisku reštaurácie v Kloten neďaleko Zürichu. Zvyšok gangu tam už na ne čakal. Kvarteto vtlačilo Miru A. do auta a odviezlo ju do neďalekého lesa za zimným štadiónom Swiss Arena. „Vzali jej mobilný telefón a začali ju zastrašovať, ponižovať a nazývať sukou,“ napísal prokurátor vo svojom obvinení.

Ponížená a nahá pred kamerou

Najbrutálnejšia bola Svea K. Ošetrovateľka udrela obeť päsťou do tváre a zakázala jej plakať. Potom jej hrozila, že ju bodne, ak nebude ticho. Ženy neskôr zavliekli svoju obeť do bytu Lary O. Svea K. sa vyhrážala zastrašovanej žene, že sa jej „zle povodí", ak sa nebude slušne správať. Prinútila ju odstrániť si umelé nechty, inak jej ich vraj odtrhne. Mala si odpykať očiernenie Lary O. v KESB. Mira A. prosila o odpustenie, ospravedlňovala sa – zatiaľ čo ju jej mučiteľky pri tom filmovali. To im však nestačilo. Svea K. pokračovala a chcela obeti pritisnúť na ruku cigaretu. Lara O. jej v tom zabránila, ale Svea K. ešte nemala dosť. Jej obeť čakalo ďalšie mučenie a ponižovanie. Mira musela stáť pred kamerou nahá, hovoriť o svojich sexuálnych preferenciách a prezentovať sa ako sexuálne závislá. Potom sa obeť musela sama uspokojiť vibrátorom. Neskôr jej ho podľa obžaloby ošetrovateľka brutálne strčila do konečníka.

Po hodinách utrpenia ju okradli a prepustili

Mučenie pokračovalo. Obeť Mira A. bola bitá a nútená bozkávať nohy svojich trýzniteliek. Odrezali jej nožom umelo predĺžené vlasy a hrozili, že ju donútia k prostitúcii v Taliansku, ak o tom bude informovať políciu. Nakoniec po hodinách mučenia prepustili obeť na parkovisku a ukradli jej 300 švajčiarskych frankov. Mira A. napriek tomu upozornila políciu. O niekoľko dní boli mučiteľky vo väzbe.

Zdroj: FB/ZVG

Súdne konanie sa uskutoční v polovici júna na okresnom súde v Bülachu, kanton Zürich. Prokurátor ženy obviňuje z únosu, obmedzovania osobnej slobody a sexuálneho nátlaku. „Obeť dokonca verila, že ju obvinené zabijú,“ píše prokurátor. Počas procesu zverejní trestný návrh. Malo by to byť niekoľko rokov väzenia.

Perverzné ženy počas vyšetrovania v podstate popreli to, z čoho ich obvinili. Chceli sa vraj s Mirou len porozprávať. Sama povedala, že si zaslúži trest. Mira použila vibrátor dobrovoľne. Svea K. jej pritom chcela iba „pomôcť“. Obeť jej údajne povedala, že sa chce niečo „naučiť“. Keď Mira cítila bolesť, Svea ihneď prestala. Štátna prokurátorka sa napokon Svey opýtala, prečo sa do toho celého zapojila. Ošetrovateľka odvetila: „Možno preto, že som hlúpa.“

*Mená boli zmenené