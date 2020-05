Spojené štáty zaradili Kubu na čiernu listinu: Havana plne nespolupracuje v boji v proti terorizmu

Kuba sa tak pripojila k štyrom nepriateľom USA - Iránu, Sýrii, Severnej Kórei a Venezuele -, ktorí nedostali príslušné osvedčenie pre rok 2019 na základe amerického protiteroristického zákona, ktorý ovplyvňuje vývoz zbraní. Je to prvýkrát od roku 2015, čo Kuba nedostala daný certifikát, informuje tlačová agentúra AFP. Ministerstvo zahraničných vecí USA poukázalo na prítomnosť vyjednávačov z kolumbijskej Národnej oslobodeneckej armády (ELN), ktorí pricestovali do Havany v roku 2017 s cieľom rokovať so zástupcami kolumbijskej vlády, ale už sa nevrátili späť.

"Odmietanie Kuby zaoberať sa kolumbijskou vládou dokazuje, že Havana nespolupracuje s USA pri podpore úsilia Kolumbie o spravodlivý, trvalý mier, bezpečnosť a príležitosti pre tamojší ľud," uviedol americký rezort diplomacie. Kolumbijský prezident Iván Duque, konzervatívny spojenec USA, prerušil rozhovory s ELN po tom, ako došlo v januári 2019 v kolumbijskom hlavnom meste Bogota k bombovému útoku, ktorý zabil 21 kadetov policajnej akadémie.

Podľa AFP nebude mať predmetný krok praktický vplyv na Kubu, ktorá nedováža zbrane zo Spojených štátov - od svojho úhlavného nepriateľa. Ide však o najnovší krok administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa zameraný na vyvinutie nátlaku na Kubu a vzdialenie sa od zmierovacích snáh, ktoré odštartoval jeho predchodca v Bielom dome Barack Obama. ELN operuje na približne desiatich percentách územia Kolumbie, ale je menším hráčom než Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ktoré v roku 2016 dosiahli prelomovú mierovú dohodu s tamojšou vládou.