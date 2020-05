KORONAVÍRUS Muži sú na infekciu náchylnejší: Prečo je to tak? Vedci odhalili DÔVOD

AMSTERDAM - Pandémia koronavírusu pred niekoľkými mesiacmi zmenila svet. Ľudia vo všetkých kútoch sveta dodržiavajú opatrenia, ktoré sa však postupne začínajú uvoľňovať. Od začiatku sa však hovorilo o tom, že koronavírus postihuje viac mužov ako ženy. Prečo je to tak?

Na to odpovedá najnovšia štúdia odborníkov, o ktorej informoval český portál novinky.cz. S touto štúdiou sa stotžňuje aj oxfordský magazín European Heart Journal. Podľa štatistík viacerých krajín závisí infekčnosť a priebeh koronavírusu nielen od veku, ale aj od pohlavia. Najohrozenejšou skupinou sú preto starší ľudia a muži.

Muží majú vyššiu koncentráciu kľúčového enzýmu

Muži majú podľa štúdie vyššiu koncentráciu enzýmu ACE2 (angiotenzín konvertáza), ktorý je kľúčovým faktorom toho, že sa u niektorých nakazených choroba rozvinie do ťažkého zápalu pľúc, uviedol server týždenníka Focus s odkazom na holandskú štúdiu. Do zdravej bunky sa koronavírus dostane práve prostredníctvom tohto enzýmu.

Zdroj: SITA/AP/Raul Stef

V bunke dochádza k fúzii, teda spájaniu, obalu enzýmz s membránou a vírus sa začne rozmnožovať. Genetická informácia vírusu je uložená v ribonukleovej kyseline RNA a tá sa môže kopírovať len v napadnutej bunke.

Lieky na vyšší tlak či cukrovku neškodia

Pľúcne bunky obsahujú množstvo génov, ktoré sa podieľajú na replikácii vírusovej RNA a sú dôležité pre životný cyklus vírusu v infikovanej bunke. Hladina ACE2 v pľúcach sa u jednotlivých ľudí líši. To vysvetľuje, prečo choroba COVID-19 vyústi u niektorých nakazených do silného zápalu pľúc. Keďže u mužov je hladina vyššia, je tiež vyššia pravdepodobnosť, že sa koronavírusom nakazia a infekcia tak môže prerásť až do zápalu pľúc.

Pomer nakazených žien a mužov na Slovensku Zdroj: korona.gov.sk

Enzým ACE2 sa okrem pľúc a priedušničiek nachádza aj v tkanivách obličiek, srdca alebo čreva. Výsledky štúdie tiež ukázali, že ľudia, ktorý užívajú lieky na vysoký krvný tlak či diabetes ich nemusia prestať užívať, pretože nevedú k vyššej koncentrácii ACE2.

Úmrtnosť je vyššia u mužov

Na Slovensku máme momentálne 1465 ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus. Paradoxne sa čísla prevážili a máme o niečo viac infikovaných žien ako mužov. To sa však môže meniť každým dňom. K včerajšiemu dátumu (11. mája) máme na Slovensku 741 infikovaných žien a 724 mužov. Čo sa týka celosvetových dát, na stránkach nie sú presne uvedené čísla, no zahraničné médiá i inštituúcie uvádzajú, že všeobecne je väčšia úmrtnosť na koronavírus u mužov.

Zdroj: korona.gov.sk

Webový portál Global Health 5050 uvádza, že takmer vo všetkých krajinách, z ktorých majú dostupné dáta, umierajú na koronavírus skôr muži ako ženy (úmrtnosť sa berie ako podiel úmrtí medzi potvrdenými prípadmi, pozn. red.). „Dostupné údaje vo väčšine krajín naznačujú, že muži majú o 50% vyššiu pravdepodobnosť úmrtia po diagnostikovaní ako ženy,“ uvádza sa na stránke. Čo sa týka diagnózy, čísla nehovoria až tak jasne. V niektorých krajinách je vyšší podiel nakazených mužov, v niektorých krajinách žien.