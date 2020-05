KORONAVÍRUS V Česku by povinnosť nosiť vonku rúška mohla skončiť: Vláda to zváži v pondelok

PRAHA - Rúška by mohli byť v Českej republike povinné už iba v uzavretých priestoroch, ako sú prostriedky hromadnej dopravy alebo nákupné centrá a úrady. Vonku by ich nosenie mohlo byť iba odporučené. V nedeľu to vo vysielaní televízie CNN Prima News potvrdili český premiér Andrej Babiš a minister vnútra Jan Hamáček. Vláda sa bude uvoľňovaním zaoberať v pondelok, informoval spravodajský server Novinky.cz.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch vo štvrtok hovoril o tom, že by ľudia rúška alebo inú ochranu dýchacích ciest nemuseli vonku nosiť od polovice júna. Podľa Babiša by sa ale pravidlá mohli pri priaznivom epidemiologickom vývoji uvoľniť skôr. "Je potrebné debatovať o tom, ako ďalej s rúškami, či ich nenosiť len vo vnútorných priestoroch (...), zajtra na vláde o tom budeme debatovať," povedal Babiš.

Hamáček uviedol, že harmonogram uvoľňovania vládnych opatrení zavedených proti šíreniu nákazy koronavírusu umožňuje niektoré fázy urýchliť. Je ale podľa neho nutné vziať do úvahy názor odborníkov. "Riešenie, ktoré by sa mohlo ponúkať, je, že rúška budú povinné len v uzavretých priestoroch, to znamená v obchodoch, v kinách, v MHD a mimo uzavreté priestory vláda odporučí ľuďom nosenie rúšok a bude to na nich, aby sa rozhodli, že chcú chrániť ostatných," dodal Hamáček.

Nosenie rúšok je v Česku povinné od 19. marca ako súčasť opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Babiš zároveň povedal, že vláda nebude zrejme žiadať o predĺženie núdzového stavu, ktorý v ČR trvá do 17. mája. V Česku pribudlo v sobotu podľa údajov ministerstva zdravotníctva 18 nových prípadov nákazy koronavirusom. Celkovo sa v krajine doteraz novým druhom koronavírusu infikovalo 8095 ľudí.