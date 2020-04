KORONAVÍRUS Johnson sa vracia do úradu: Môže rozhodnúť o modifikácii opatrení

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson, ktorý sa v nedeľu večer po zotavení z ochorenia COVID-19 vrátil do svojej rezidencie na Downing Street 10, by mohol už tento týždeň rozhodnúť o zmiernení súčasných obmedzení zameraných proti šíreniu nového koronavírusu. Uviedol to v noci na pondelok denník Daily Telegraph.

Johnson, ktorý pre Daily Telegraph kedysi pracoval ako redaktor, by mal v pondelok prvýkrát od svojej hospitalizácie začiatkom apríla opäť predsedať krízovému zasadaniu vlády venovanému epidémii. Ľudia blízki premiérovi podľa denníka naznačili, že Johnson by mohol "modifikovať" niektoré opatrenia ešte pred 7. májom, kedy ich je vláda zo zákona povinná prehodnotiť. Mohla by ho k tomu motivovať aj prípadná podpora zo strany vedcov.

Johnson by takisto mohol v druhej polovici týždňa opäť vystúpiť aj na pravidelnej dennej tlačovej konferencii vlády k epidémii. Denník The Times na titulnej stránke svojho pondelňajšieho vydanie píše, že vláda "v zákulisí" zintenzívnila prípravy na zmiernenie platných karanténnych opatrení v nadchádzajúcich týždňoch. Na tento účel boli vymenovaní poradcovia, aby vypracovali plány, podľa ktorých by sa Británia "vrátila k bežnému životu" a predišlo sa kolapsu ekonomiky.

K uvoľneniu opatrení majú podľa Timesov premiéra tlačiť poslanci jeho Konzervatívnej strany a jej darcovia. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab, ktorý Johnsona čiastočne zastupoval, však v nedeľu povedal, že vláda bude postupovať veľmi obozretne. Pred príliš rýchlym zmierňovaním reštrikcií varujú aj zdravotníci. Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca. Do londýnskej Nemocnici sv. Tomáša, kde strávil sedem nocí, ho previezli 5. apríla. Neskôr sa zotavoval v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers.