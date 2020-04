Zamestnancom ruského denníka praskli nervy: Sťažujú sa na prokremeľskú cenzúru

V úvodníku, ktorý bol zverejnený vo štvrtok na internetových stránkach denníka, novinári okrem iného uviedli, že dočasne poverený šéfredaktor im zakázal publikovanie prieskumu verejnej mienky vykonaného spoločnosťou, ktorá sa ocitla v nemilosti Kremľa. Už deň predtým sa novinárka Xenija Boleckaja verejne posťažovala, že jej šéfredaktor zakázal negatívnym spôsobom písať o pláne ruského prezidenta Vladimira Putina zmeniť ústavu spôsobom, ktorý by mu umožnil udržať sa pri moci až do roku 2036. Komukoľvek, kto by nariadenie porušil, hrozí podľa jej slov prepustenie z práce.

"Takéto opatrenia podrývajú dôveru v náš denník," napísali novinári v úvodníku s odkazom na údajný zákaz zverejňovať nevhodné prieskumy verejnej mienky. Redaktori sú podľa svojich slov odhodlaní brániť hodnoty denníka. "Vedomosti - ak stratia svoju reputáciu - stanú sa len ďalším závislým a riadeným médiom, ktorého poslaním už nebude uspokojovať potreby čitateľov správami, ktoré boli overené a analyzované, ale bude slúžiť záujmom a ambíciám svojich nadriadených a tieňových vlastníkov," dodali.

Šmarov v piatok pre Reuters poprel správy o tom, že by komukoľvek hrozil prepustením z práce. Zdôraznil, že rozhodnutia, ktoré robil, sú jeho vlastné a nikto ho pri nich neovplyvňoval. Ako pripomína Reuters, Vedomosti boli až donedávna považované za jedno z mála veľkých ruských médií, ktoré nebolo pod priamou kontrolou úradov alebo podnikateľov blízkych Kremľu. Šmarov sa stal dočasne povereným šéfredaktorom na konci marca po tom, ako bolo oznámené, že denník kúpi dvojica podnikateľov.