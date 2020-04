KORONAVÍRUS Vo Francúzsku klesá počet pacientov v nemocniciach i na oddeleniach JIS

Spomedzi 642 nových úmrtí zaznamenali 364 v nemocniciach a 278 v opatrovateľských domoch. Francúzsko je momentálne, čo sa týka pandémie koronavírusu, štvrtou najviac zasiahnutou krajinou na svete, približuje agentúra Reuters. V počte infikovaných i obetí ho predstihujú len USA, Španielsko a Taliansko.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Celkovo sa tam však podľa úradu verejného zdravotníctva už štvrtý deň po sebe znížil počet hospitalizovaných pacientov s koronavírusom. Tých je aktuálne 30.639 a teda o 551 menej ako o deň skôr. Desiaty deň po sebe klesol aj počet ľudí ležiacich na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS): momentálne tam evidujú 5833 pacientov (o 194 menej ako v piatok), čo je najmenej od 31. marca.

Počet nových prípadov infekcie koronavírusom, ktoré zaznamenali za ostatných 24 hodín, francúzske ministerstvo dosiaľ nezverejnilo. Predošlý celkový údaj potvrdených infekcií bol 147.969. Prísne opatrenia platia vo Francúzsku od 17. marca.

Obyvatelia krajiny môžu domovy opúšťať len v nevyhnutných prípadoch. Prechádzky či športovanie je povolené len hodinu denne v okruhu jedného kilometra od bydliska. Prezident Emmanuel Macron v pondelok večer oznámil predĺženie týchto karanténnych opatrení do 11. mája.

Od tohto termínu by sa mali postupne znova otvárať školy a materské školy. Reštaurácie, kaviarne, kiná či hotely by však ostali zatvorené dlhšie a tak skoro by sa nekonali ani kultúrne podujatia. Letné kultúrne festivaly by podľa Macrona pripadali do úvahy najskôr v polovici júla.