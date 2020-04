KORONAVÍRUS Pravidlá vycestovania z Česka sa zrejme zmenia: Diskutuje sa o SR a Chorvátsku

PRAHA - Do niekoľkých týždňov sa v Česku rozhodne, či a ako sa zmiernia pravidlá pre vycestovanie. V stredu to v Českej televízii (ČT) vyhlásil epidemiológ a šéf Centrálneho riadiaceho tímu COVID-19 Roman Prymula. Podľa neho sa diskutuje predovšetkým o cestách v lete do Chorvátska a na Slovensko.

Bude závisieť od jednotlivých krajín, ako sa dohodnú. "Sú obrovské tlaky, aby sa niečo otvorilo, ale budeme to musieť veľmi starostlivo kontrolovať, aby nedochádzalo k importu (ochorenia)," povedal Prymula, ktorého citoval aj portál Novinky.cz. Rozhodujúce bude podľa neho epidemiologické hľadisko. Odhadol, že to bude jasné v polovici júna.

"Bude to ale za situácie, keď sa človek bude musieť rozhodnúť, kam vycestuje, či ho tá krajina prijme. Ak sa bude vracať z rizikovejšej krajiny, tak pôjde do karantény," dodal. V súčasnosti musí ísť do karantény každý, kto príde do Českej republiky z akejkoľvek krajiny. To sa podľa Prymulu zmení - do karantény nebudú musieť ísť ľudia, ktorí prídu z krajín, kde je riziko porovnateľné s Českom.

Od utorka 14. apríla je možné z Česka vycestovať do zahraničia za určitých podmienok, napríklad k lekárovi, na pohreb alebo za rodinou. Ak pobyt z týchto dôvodov nepresiahne 24 hodín, nemusia ísť ľudia v Česku do karantény. Dovolené sú aj služobné cesty, ale v tomto prípade je následná karanténa povinná.

Prymula pripomenul, že opatrenia sa musia uvoľňovať postupne, že koronavírus z populácie nezmizne. Už skôr povedal, že cestovanie do zahraničia bude obmedzené ešte dlho a ľudia tohtoročnú dovolenku zrejme strávia v Česku.