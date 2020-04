KORONAVÍRUS V americkom štáte New York podľahlo vírusu za deň rekordných 799 ľudí

Zdravotníci v USA.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - V najviac postihnutom americkom štáte New York zomrelo v stredu na následky nákazy koronavírusom ďalších 799 ľudí. Informovala o tom na štvrtkovom brífingu guvernér Andrew Cuomo. Cuomo podľa televízie CNN konštatoval, že ide zatiaľ o najvyšší denný nárast počtu obetí. Je to viac, ako bilancia z predchádzajúceho dňa, keď pribudlo 779 obetí.