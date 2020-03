ONLINE Koronavírus ničí svet: Prvé nákazy v Slovinsku a v Bosne, v Kalifornii vyhlásili stav núdze

10:32 Švajčiarsko hlási prvú obeť koronavírusu

Švajčiarsko hlási prvú obeť koronavírusu, ide o 74-ročnú ženu. Koronavírus zaznamenali už v 34 európskych krajinách, naposledy v Slovinsku a Bosne a Hercegovine.

10:30 Čínsky prezident Si Ťin-pching odložil štátnu návštevu Japonska, aby sa obe krajiny mohli sústrediť na boj proti epidémii koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok hovorca japonskej vlády. Návšteva sa mala pôvodne uskutočniť v apríli, avšak hovorca Jošihide Suga povedal, že ju preložia na inokedy, keď bude môcť byť plodnejšia.

10:16 Počet nakazených v Škótsku vzrástol

V Škótsku boli zistené ďalšie tri prípady koronavírusu. Nakazení ľudia boli v kontakte s predchádzajúcimi pacientmi. Tým sa celkový počet potvrdených prípadov v Škótsku zvýšil na šesť.

Zdroj: Profimedia

10:14 Britské nemocnice v súčasnosti nemusia mať dostatok respiračných zdrojov na to, aby sa vysporiadali s absolútne každým, kto by musel byť liečený v nemocnici. Uviedli to britské noviny The Guardian.

10:12 Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn označil aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu za pandémiu, Svetová zdravotnícka organizácia ale pandémiu doteraz nevyhlásila. "Je jasné, že sme ešte nedosiahli vrchol ohniska," povedal Spahn nemeckým politikom.

10:08 Japonské ministerstvo ku konaniu olympijských hier v krajine uviedlo, že hry budú pokračovať v júli podľa plánu. Ako dôvod uvádza, že zrušenie „by bolo pre športovcov neprijateľné“. Krajina má 1 036 prípadov a 12 ľudí zomrelo, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Príprava na olympijské hry v Tokiu Zdroj: TASR/AP Photo/Eugene Hoshiko

9:59 Island hlási nárast počtu nakazených

Island potvrdzuje šesť ďalších prípadov koronavírusov, pričom sa tak celkový počet nakazených zvyšuje na 25 ľudí. Informovala o tom v stredu islandská divízia civilnej obrany. „Diagnostikovanými jedincami sú všetci Islanďania, ktorí nedávno cestovali do Talianska a Rakúska,“ uviedla vo vyhlásení.

9:54 Grécko hlási už 10 infikovaných

Grécko oznámilo svoj desiaty prípad koronavírusu, osoby príbuznej osobe, ktorá nedávno cestovala do Izraela a Egypta, uviedli zdravotnícke orgány. Vláda v stredu nariadila zatvorenie škôl a zakázala verejné zhromaždenia v troch okresoch na západe krajiny od dnešného dňa ako preventívne opatrenie po tom, čo sa osoba z regiónu testovala pozitívne na koronavírus.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

9:50 Podľa Kórejských centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), oficiálneho orgánu, bolo v Južnej Kórei hlásených asi 322 nových prípadov nakazených koronavírusom.

9:48 Tisíce ľudí je stále uviaznutých na výletnej lodi pri pobreží Kalifornie

Pri pobreží Kalifornie držia výletnú loď Grand Princess, ktorá vo februári podnikla okružnú plavbu zo San Francisca do Mexika a následne sa vydala na Havaj. Na palube uviazlo asi 2500 pasažierov a tisíc členov posádky, pričom šesťdesiat ľudí musí zostať v kajutách, pretože sa mohli dostať do kontaktu so zosnulým pacientom. Celkovo u jedenástich cestujúcich a desiatich členov posádky panuje podozrenie na nákazu koronavírusom.

Zdroj: SITA/Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP

9:35 Kim Čong-un podporil v liste juhokórejského prezidenta

Severokórejský vodca Kim Čong-un poslal juhokórejskému prezidentovi Mun Če-inovi osobný list, v ktorom podporil boj Juhokórejčanov s novým koronavírusom. Informovala o tom vo štvrtok kancelária prezidenta Južnej Kórey.

Opatrenia v Južnej Kórei Zdroj: SITA/ Kim Hyun-tai/Yonhap via AP

V liste, ktorý Munovi doručili v stredu, vyjadril Kim Čong-un nádej, že Južnej Kórei sa podarí zastaviť šírenie vírusu. Mun Če-in reagoval taktiež listom, v ktorom sa severokórejskému vodcovi za podporu poďakoval, uviedla agentúra Jonhap.

9:32 V Česku hlásia už osem nakazených

"Dnes o 12:00 sa vo Fakultnej nemocnici v Brne bude konať mimoriadny brífing k starostlivosti o prípadnej pacientov s podozrením na koronavírus," uvádza český portál Blesk.cz.

9:25 Bosna dnes potvrdila svoj prvý prípad nákazy novým koronavírusy, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na televíziu bosnianskych Srbov. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe, tie má ohlásiť regionálne ministerstvo zdravotníctva na už zvolanej tlačovej konferencii.

Zdroj: FOTO TASR - Oliver Ondráš

8:19 Počet nakazených novým typom koronavísu v Južnej Kórei stúpol o 438 a vo štvrtok dosiahol 5766 osôb. Vírus si tam vyžiadal už 35 obetí, informovali agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).

7:32 Už viac než 3000 obetí na životoch si v Číne vyžiadal nový koronavírus SARS-COV-2. Celkový počet nových potvrdených prípadov nákazy tam však aj naďalej klesá. S odvolaním sa na štvrtkové údaje čínskych úradov o tom informovala agentúra AP. Celkový počet nakazených osôb sa v Číne podľa najnovších údajov od začiatku epidémie vyšplhal na 80.409, z toho 3012 ochoreniu podľahlo.

5:51 Kalifornia vyhlásila stav núdze v súvislosti s prvým zaznamenaným úmrtím na koronavírus, ktorý zvýšil celkový počet obetí tejto epidémie v USA na 11. V nemocnici v blízkosti Sacramenta podľahol ochoreniu 71-ročný muž, ktorý mal aj iné zdravotné problémy a bol na okružnej plavbe v Mexiku, uviedli úrady. V súčasnosti registrujú v USA už najmenej 150 pacientov s ochorením COVID-19 v 16 amerických štátoch. Desať z 11 úmrtí hlási štát Washington, epidémia sa však šíri aj v Texase a Nebraske.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rich Pedroncelli

3:37 Talianska vláda v stredu vyhlásila, že v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu SARS-COV-2 sa budú všetky športové podujatia v tejto juhoeurópskej krajine až do 3. apríla konať bez prítomnosti fanúšikov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Taliansky premiér Giuseppe Conte v stredu vyhlásil, že Taliansko, ktoré epidémia nového koronavírusu zasiahla najviac spomedzi všetkých európskych krajín, dokáže terajší počet infikovaných osôb zvládnuť. Zdôraznil však zároveň, že vláda musí prijať prísne opatrenia, ak nechce, aby sa epidémia vymkla spod kontroly.

Zdroj: SITA/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

"Dokým je množstvo (infikovaných) nízke, zdravotnícky systém dokáže ľuďom efektívne pomáhať. Avšak v prípade exponenciálneho nárastu nedokáže žiadna krajina na svete, vrátane Talianska, situáciu zvládnuť," vyhlásil premiér.

0:11 Severoatlantická aliancia uskutoční plánované rozsiahle vojenské cvičenia, na ktorých sa zúčastnia tisíce vojakov, aj napriek obavám zo šírenia nového koronavírusu SARS-CoV-2. Pre agentúru AFP to v stredu uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul

"Neplánujeme zatiaľ žiadne rušenie (vojenských) cvičení, avšak situáciu budeme vyhodnocovať podľa toho, ako sa bude ďalej vyvíjať. Sme však pripravení vystupňovať naše úsilie, ako aj opatrenia, ktoré momentálne implementujeme," vyhlásil Stoltenberg.

22:37 V Slovinsku v stredu potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Pacient pricestoval do krajiny z Maroka cez Taliansko. S odvolaním sa na vyhlásenie slovinského ministra zdravotníctva Aleša Šabedera o tom informovala agentúra APA.

Pacient sa podľa dostupných informácií v stredu sám s príznakmi ochorenia obrátil na svojho praktického lekára. Ten nakazeného muža následne poslal na infekčnú kliniku v Ľubľane, kde sa momentálne nachádza v karanténe.

22:16 Američanka a jej kamarátka z Ekvádoru na návšteve Česka, u ktorých sa v týchto dňoch potvrdila nákaza koronavírusom, sa chceli dať vyšetriť v Úrazovej nemocnici v Brne, ale personál ich poslal preč. Informoval o tom námestník brnianskej primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Riaditeľ nemocnice pochybenie odmietol. Členovia radnice v stredu na jeho miesto vyhlásili výberové konanie, napísal portál Novinky.cz.

19:34 Tvorcovia najnovšej bondovky No Time to Die (Nie je čas zomrieť) odložili pre hrozbu koronavírusu svetovú premiéru tohto filmu o sedem mesiacov. Akčná snímka o britskom tajnom agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa mala dostať do kín začiatkom apríla.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn/File

"MGM, Universal a producenti Bonda Michael Wilson a Barbara Broccoliová v stredu oznámili, že po starostlivom zvážení a precíznom zhodnotení globálneho kinematografického trhu bude premiéra No Time to Die odložená na november 2020," uvádza sa na oficiálnej internetovej stránke bondoviek.