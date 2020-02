Hororovú tragédiu Slovenky vo Viedni sprevádza poriadna nechutnosť! Svedok si natáčal Andreinu (†31) smrť

Tragická udalosť sa stala približne o pol desiatej večer. Tí, ktorí ju videli naživo, budú mať obraz hrôzy pred očami ešte veľmi dlho. Andrea bola na mieste mŕtva po tom, čo nedopatrením spadla pod rozbiehajúcu sa súpravu metra. V tom čase mala byť údajne pod vplyvom alkoholu alebo drog. O horore informoval okrem iných aj portál Österreich.at.

Osudný moment

Všetko malo začať tým, že dvere metra sa zatvárali, no Slovenka ich zablokovala nohou, ktorá sa jej medzi nimi pravdepodobne zasekla. Vodič potom za použitia reproduktorov cestujúcich upozornil, aby neblokovali priestor medzi dverami.

Andrea napokon vystúpila, no po chvíli si pravdepodobne uvedomila, že tak urobila v zlej stanici. Chcela skočiť naspäť do vagóna, no bolo neskoro. Súprava sa pohla. Žena do nej narazila a vtiahlo ju priamo pod kolesá ťažkého stroja. Vodič nemal šancu zareagovať.

​

Pomoc nevolal, internetová senzácia znamenala viac

Po tom, čo došlo k nešťastiu, mnohí okamžite siahli po mobilných telefónoch, aby privolali pomoc. No našiel sa aj človek, ktorý radšej zvolil inú cestu. Smrť Slovenky si natočil a aby toho nebolo málo, video publikoval na internete.

Spoločnosť Wiener Linien (ktorá prevádzkuje sieť verejnej dopravy vo Viedni, pozn. red.) však proti "filmárovi" už zvažuje právne kroky. No na fakt, že nie všetko, čo je povolené, je aj správne, upozornila aj polícia, konkrétne jej hovorca Paul Eidenbrger.

Nemenovaný muž čelí za svoj ohavný čin pokute 500 eur. Za istých okolností však môže dostať aj trest odňatia slobody na dva týždne. Či sa z chýb svedka, ktorého verejnosť odsúdila, poučia do budúcna aj ďalší, je však otázne.