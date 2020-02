Rusi chcú zakotviť do ústavy status víťaza druhej svetovej vojny

Putin sa takto vyjadril na stretnutí pracovnej skupiny zaoberajúcej sa zmenami ústavy. Myšlienku predostrel predseda dočasnej komisie Rady federácie (hornej komory parlamentu) pre informačnú politiku a vzťahy s médiami Alexej Puškov. Upozornil, že preambulu ústavy mnohé krajiny využívajú, aby zdôraznili svoje základné hodnoty a historické míľniky.

"Myslím si, že je dôležité, aby sme do preambuly zakotvili ruský status víťaza druhej svetovej vojny", uviedol Puškov. Pripomenul, že nacistické Nemecko plánovalo vyhladiť obyvateľov Sovietskeho zväzu a súčasná generácia by na to nemala zabúdať. V júli 2019 Putin podpísal dekrét, ktorým vyhlásil rok 2020 za Rok pamäti a slávy, a to v rámci 75. výročia víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne. Iniciatíva prichádza v rámci širšej debaty o zmenách v ruskej ústave, ktorú Putin navrhol v januári.