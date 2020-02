Tínedžerka kritizovala islam: Museli jej nájsť novú školu

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PARÍŽ - Francúzsky internet žije debatou o slobode slova po tom, čo 16-ročné dievča v príspevku na sociálnych sieťach označilo islam za "náboženstvo nenávisti" a začalo za to dostávať vyhrážky zabitím od islamských fanatikov. Na internete sa okrem toho objavili aj jej osobné údaje vrátane adresy školy, ktorú navštevuje. Dievča v reakcii na to radšej prestalo chodiť do školy. Minister školstva Gabriel Attal v pondelok oznámil, že pre šestnásťročnú Milu našli novú školu. Ktorá to je, to zostane z bezpečnostných dôvodov utajené.