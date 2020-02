Erdogan sa vyhráža Putinovi do telefónu: Na sýrske útoky odpovieme veľmi kruto

Erdogan počas telefonátu uviedol, že Ankara bude "naďalej využívať právo na legitímnu obranu tým najtvrdším spôsobom". Turecký prezidentský úrad to oznámil deň po tom, čo sa turecké a sýrske sily dostali do najkrvavejších potýčok od roku 2016, keď Ankara poslala do Sýrie vojakov. Ostreľovanie tureckých pozícií sýrskou vládnou armádou v severozápadnej sýrskej provincii Idlib si v pondelok vyžiadalo životy najmenej piatich tureckých vojakov a troch civilistov, oznámila Ankara.

Odvetná paľba Turecka zabila najmenej 13 sýrskych vládnych vojakov, uviedla organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii. Tieto boje "zasadili úder spoločnému rusko-tureckému úsiliu, ktoré má priniesť mier do Sýrie", povedal podľa tureckého prezidentského úradu Erdogan Putinovi.

Moskva, ktorá podporuje vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, a Ankara, ktorá podporuje niektoré protivládne povstalecké skupiny, sú dvoma hlavnými zahraničnými vyjednávačmi v takmer desaťročnom sýrskom konflikte.

Ruskom podporované sýrske vládne sily a milície v posledných týždňoch znovu dobyli desiatky dedín v Idlibe, poslednej bašte protivládnych povstalcov - to donútilo obyvateľov utekajúcich pred bojmi premiestniť sa bližšie k tureckej hranici. Turecký prezident Erdogan v utorok vyhlásil, že Ankara nedovolí sýrskym silám obsadiť ďalšie územia.