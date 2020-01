Sadistický otec nútil chlapčeka spať v mraze na betóne, koniec bol strašný: Čo na to sociálka?

NEW YORK – Poľka Justyna Zubko-Valva bojovala po rozvode s manželom o práva na svojho syna Thomasa. Newyorský policajt Michael Valva a jeho nová partnerka Angela Pollin však získali Thomasa a jeho bratov do opatery. Sociálne služby pritom rok vedeli, že u nich niečo nie je v poriadku.

40-ročný Michael Valva a jeho 42-ročná snúbenica Angela Pollinová z Long Islandu boli zadržaní pre podozrenie zo zabitia Michaelovho syna, 8-ročného Thomasa Valvu. K incidentu došlo 17. januára. Chlapec trpel autizmom a mal problémy s komunikáciou, matka chlapca, Poľka Justyna Zubko-Valva preto bojovala za právo starať sa o Thomasa a jeho bratov. Ďalší dvaja bratia majú 6 a 10 rokov. Všetci bývali so svojím otcom, nevlastnou matkou a jej tromi dcérami.

Thomas je mŕtvy. Policajt a jeho partnerka sú teraz vo väzbe. Po zatknutí sa nepriznali k vine. Tvrdili, že Thomas spadol na príjazdovej ceste, keď bežal na školský autobus. Nebola to však pravda. Podľa denníka New York Post má prokuratúra zvukový materiál z domáceho bezpečnostného systému namontovaného v dome páru. Detský hlas sa na ňom pýta, prečo Thomas nemôže chodiť. „Pretože je podchladený,“ hovorí Polina pokojne. „Keď sa umyješ v studenej vode, upadneš do stavu podchladenia,“ vysvetľuje. Neskôr sa žena pýta svojho snúbenca, prečo Thomas udiera hlavou o betón. Otec chlapca odpovedá: „Pretože mu je ku.va zima!“ Zdroj: Sheriff Office Suffolk county

Keď na miesto prišla sanitka, policajt sa usiloval resuscitovať svojho syna, ale chlapec už bol mŕtvy. Zamrzol. Mal tiež viditeľné zranenia hlavy a tváre. V ten deň bola vonkajšia teplota -7 ° C. Prokuratúra sa domnieva, že chlapec bol cez noc zamknutý v nevykurovanej garáži. Bolo mu nariadené, aby spal za trest na betónovej podlahe bez podložky. Podobným spôsobom mal Valva potrestať aj jeho staršieho brata Anthonyho. Minulý rok dostal úrad sociálnej starostlivosti anonymnú správu, v ktorej niekto informoval úrad, že 10-ročný chlapec prišiel do školy v šatách nasiaknutých močom. Aj jeho školská taška bola znečistená močom. Podobne ako jeho brat, aj Anthony bol zamknutý v garáži. Týmto spôsobom ho jeho otec potrestal za to, že sa pomočil do postele. Úrad starostlivosti o deti však vyšetrovanie ukončil už po jednom dni s odôvodnením, že šlo o náhodu.

„Nebrali ohľad na život tohto dieťaťa,“ povedal okresný prokurátor Timothy Sini na adresu Michala Valvu a Angely Pollinovej, ktorí sú obvinení z vraždy druhého stupňa Thomasa Valvu. „Spôsobili jeho smrť tak, že ho prinútili spať pri nízkej teplote v garáži, a potom tým, že neurobili nič, aby mu pomohli, keď zomieral priamo pred ich očami.“ Zdroj: Sheriff Office Suffolk county Sini povedal, že si vypočul zvukový záznam z domu. „Nemôžem to popísať slovami,“ uviedol. „Zločinnosť týchto obžalovaných je šokujúca.“ Sini povedal, že bratia,10-ročný a 8-ročný, mali obaja diagnózu z autistického spektra a „občas boli nútení spať v garáži“.

Michael Valva bol suspendovaný z funkcie na polícii z oddelenia tranzitu - bez nároku na finančnú náhradu.