Vydali učebnicu dejepisu, ktorú museli okamžite stiahnuť! Neuveríte, čo napísali na strane 204

Za učebnicu dejepisu s názvom "20. storočie na kartičkách " vydanú v novembri 2019 sa muselo ospravedlniť francúzske nakladateľstvo Ellipses. Knihu zostavil autor Jean-Pierre Rocher, ktorý sa venoval aj jednej z najzlomovejších udalostí z počiatku 21. storočia, a to teroristickým útokom z 11. septembra 2001 v USA. Zomreli pri nich takmer tri tisícky ľudí a za útokmi stoja teroristi z organizácie al-Kájda. Autor Rocher však vo svojej knihe napísal, že všetko zosnovala americká Ústredná spravodajská služba (CIA), uviedla stanica BBC.

Zdroj: TASR/AP Photo/FILE/Ron Edmonds

"Toto tvrdenie, ktoré odráža konšpiračné teórie, ktorá nie je podložené žiadnymi faktami, sa v učebnici nemalo nikdy objaviť. Nijako to nereflektuje postoja nakladateľstvo Ellipses alebo autora knihy, " oficiálne vyhlásilo nakladateľstvo Ellipses vo francúzštine.

Nakladateľstvo Ellipses doplnilo, že Rocher je ochotný poznámku o CIA vymazať, pričom sa oprava dotkne všetkých elektronických verzií učebnice, ale aj tlačených, ktoré ešte neboli zaslané do kníhkupectiev."Samozrejme si ctíme slobodu slova, ale za žiadnych okolností nebudeme tlačiť nepresné alebo nepodložené tvrdenia vydávajúce sa za objektívne pravdy," doplnilo nakladateľstvo.

Zdroj: livre.fnac.com

Učebnicu napísal profesor, na výrok upozornil stredoškolký učiteľ

Učebnica je určená pre študentov vysokých škôl. Šokujúce tvrdenie o CIA si všimla dcéra jedného z učiteľov stredných škôl, ktorý potom na toto kontroverzné tvrdenie upozornil. Stredoškolský učiteľ ihneď zdieľal svoj objav vo facebookovej skupine učiteľov dejepisu a rozpútala sa obrovská diskusia. "Rýchlo sa to šírilo, zrazu sme tu mali 122 komentárov. Len si to predstavte, keď vám žiak začne vykladať dejiny na základe konšpiračných teórií s odkazom na učebnicu, ktorú napísal vysokoškolský profesor. To je neprijateľné," reagoval podľa BBC hovorca facebookovej skupiny Bruno Modica.

Zarážajúci je aj fakt, že autor sporného tvrdenia Rocher pôsobí ako profesor histórie a geografie na vyhlásenom Parížskom inštitúte politických vied, ktorý patrí medzi najprestížnejšie vysoké školy vo Francúzsku. Učebnice, ktoré Rocher píše, sú zamerané práve pre vysokoškolákov a študentov, ktorí sa pripravujú na štúdium na francúzskych elitných Grandes écoles.

Tvrdenie sa nachádza na strane 204

Kontroverzné vyjadrenie sa v knihe nachádza na strane 204, kde autor vysvetľuje kontext džihádistickej organizácie al-Kájda a štvornásobného teroristického útoku zo septembra 2001. Následne sa píše šokujúce vyhlásenie: "Táto svetová udalosť - ktorú nepochybne organizovala americká CIA s cieľom vynútiť americký vplyv na Blízkom východe? - zasiahla symboly americkej moci na jej vlastnom území,“ uvádza Rocher k teroristickým útokom.

Zdroj: TASR/AP Photo/FILE/Mandatory Credit, Will Morris

11. septembera 2001 skupina extrémistov uniesla štyri lietadlá a s dvoma zasiahla Svetové obchodné centrum v New Yorku, ďalšie teroristi nasmerovali na Pentagon vo Washingtone. Posledné lietadlo sa zrútilo pri meste Shankville, pasažieri premohli únoscu a zabránili ďaleko väčšej katastrofe. Cieľom posledného letu bol zrejme Biely dom alebo budova Kapitolu. Aj keď sú dôkazy, že to má na svedomí al-Kájda, táto konšpiračná teória o CIA má na svete mnoho zástancov.