Chrípka má v Česku prvú obeť: Kvôli nej takmer zomrelo 4-ročné dievčatko, zdrvujúca diagnóza

Chorobnosť stúpa nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Chrípka v Olomouckom kraji má dokonca túto sezónu prvú obeť, ktorá podľahla jej závažnému priebehu. "Olomoucká krajská hygienická stanica eviduje štyri prípady chrípkového ochorenia s klinicky závažným priebehom, z toho je jeden prípad úmrtia," povedala v pondelok riaditeľka protiepidemického odboru olomouckej krajskej hygienickej stanice Ružena Halířová.

Aktivita chrípky aj v Európe stále vzrastá, cirkulujú oba typy chrípkového vírusu A, podtypy H1 a H3, a v menšej miere aj typ B, uvádza český Blesk.cz. "Zatiaľ nie sú žiadne indície, že by sa aktuálne cirkulujúce kmene chrípky odklonili od vakcinačných antigénov. Vakcína aktuálna pre existujúcu chrípkovú sezónu teda poskytuje maximálnu možnú ochranu, ako je to vzhľadom k imunitnému stavu očkovaného možné. Pretože imunita po očkovaní nastupuje až po dvoch týždňoch, vakcinácia je teraz síce možná, ale je to už skutočne na poslednú chvíľu a nemalo by sa to ďalej odkladať," povedal Blesku český epidemiológ Rastislav Maďar.

Hrozné následky chrípky pre 4-ročné dievčatko

Dievčatko Jade (4) v Iowe kvôli chrípke takmer zomrelo a teraz je slepé. Podľa amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb každý rok zomrú na chrípku desiatky detí, pričom väčšina z nich nedostala injekciu proti chrípke a tisíce detí skončí hospitalizovaných. Celý priebeh tohto hrozného prípadu Jade opísala matka Amanda portálu CNN s tým, že rodinám poslala jasný odkaz: "Dajte svoje dieťa zaočkovať."

Malá Jade sa 19. decembra svojej mamičke sťažovala, že jej nie je dobre. Za niekoľko dní dostalo dievčatko teplotu, ktorú jej matka znižovala bežne dostupnými liekmi. "Dostala prášky a za chvíľku sa zase hrala so sestrou a normálne jedla. Povedala som si, že to bola len nejaká viróza a že je z toho vonku," doplnila mamička dievčatka pre CNN s tým, že „neexistovali žiadne náznaky, ktoré by mi povedali, že s ňou je niečo vážne.“

Zvrat však nastal vtedy, keď ju rodičia 23. decembra uložili spať, no na Štedný deň ju už nevedeli prebudiť a celá "horela". Ihneď ju rodičia vzali do nemocnice, no keď tam dorazili, Jadeino telo sa už nekontrolovateľne triaslo, oči mala otočené nahor a mala záchvat. Lekári rozhodli o jej prevezení vrtuľníkom do 128 kilometrov vzdialenej nemocnice, pretože na sanitku nebol čas. "V tú chvíľu som myslela, že už ju nikdy neuvidím," vyznala sa Amanda.

Poškodený mozog, znela diagnóza

Hneď na druhý deň sa dozvedeli hroznú diagnózu, ktorá nimi otriasla. Chrípkový vírus poškodil mozog dievčaťa, pričom išlo o vzácnu komplikáciu, ktorá niekedy chrípku sprevádza, tzv. Encefalopatiu. Ako ďalej opísala chvíle matka, "ukázali nám röntgen jej mozgu, svietil ako vianočný stromček. Povedali, že jej mozog je výrazne poškodený, povedali, že sa možno vôbec neprebudí a ak áno, už nikdy nebude ako predtým," uviedla matka s tým, že nasledujúce dni Jade vôbec nereagovala na liečbu.

K prípadu bola prizvaná detská neurologička Theses Czechová, ktorá na Silvestra rodičom oznámila presnú diagnózu ich dcéry. Ide o akútnu nekrotizujúcu encefalopatiu (ANE), ktorú spôsobuje práve vírusové ochorenie. ANE je tak vzácny druh ochorenia, že existuje len zlomok štúdií toho, ako sa s komplikáciami vyrovnajú deti. Czechová dokonca našla len jeden výskum, tri zo štyroch malých pacientov s ANE na následky ochorenia zomreli.

"Bolo to sedem dní, sedem dlhých dní, kedy to vyzeralo, že tu nie je nádej, že sa nám raz vráti, a to všetko kvôli chrípke," napísala v ten deň Amanda na svoj Facebook. Czechová okamžite začala s liečbou. 4-ročnej Jade predpísala steroidy, ktoré mali znížiť opuch mozgu.

Dobré správy, napriek tomu si vírus vybral svoju daň

Nakoniec na Nový rok prišli dobré správy. To, čo sa zdalo byť tak nepravdepodobné, sa stalo. Jade sa prebudila. V nasledujúcich dňoch sa stav dievčatka zlepšoval. "Mohla už sama dýchať a jesť," uviedla mama s tým, že si dokonca zažiadala čokoládový puding.

Rodičia Jade a aj lekári si však niečo všimli. "Keď som jej dala jej obľúbeného plyšáka a držala som jej ho pred očami, nepozerala sa na neho," spomína matka Amanda. Následne lekári povolali optika. Ten však uviedol, že oči sú v poriadku. Následne sa ukázalo, že problém bol v mozgu.

"Vírus jej poškodil centrum zrakového vnímania, nevieme, či sa jej niekedy zrak vráti," vysvetlila neurologička. "Až za tri až šesť mesiacov sa ukáže, či Jade niekedy uvidí," spomenula Czechová.

Podľa nej môže mať tiež kognitívne alebo vývojové problémy, ako sú poruchy učenia. "Tie sa môžu objaviť aj až za niekoľko rokov. Vzhľadom na to, aký bol jej stav na Vianoce, tak teraz možno povedať, že je na tom skvele," uzavrela lekárka. Aj keď lekári vyhrali boj o život Jade, vírus si predsa len vybral svoju daň. Ako však pravidelne informuje Amanda na Facebooku, malej Jade sa darí a rýchlo napreduje.