Ocenili ho za boj proti sexuálnemu násiliu na deťoch: Neuveríte, za čo ho postavili pred súd!

NEW YORK – Mladý aktivista dostal ocenenie za svoju prácu proti sexuálnemu násiliu voči maloletým. Viedol dvojitý život: písal stĺpčeky do novín proti zneužívaniu, založil medzinárodnú skupinu Mládež proti sexuálnemu násiliu. Pred súdom však pripustil sex s maloletým chlapcom a vlastnenie detskej pornografie s malými deťmi.

Joel Davis (24), bývalý študent Kolumbijskej univerzity, teraz čelí životu za mrežami, uviedol právnik Geoffrey Berman. „Ako dnes Joel Davis pripustil, zariadil si stretnutie s 15-ročným chlapcom pre sex a páchanie nelegálnej sexuálnej aktivity s 15-ročným,“ povedal Berman. „Tiež vlastnil detskú pornografiu, ktorá zahŕňala deti mladšie ako 12 rokov.“ Davis sa priznal k minimálne jednému prípadu navádzania maloletých na účasť na sexuálnych činoch, za čo je trest najmenej 10 rokov za mrežami a maximálne doživotie. Tiež sa priznal k tomu, že vlastní detskú pornografiu, za čo by mohol dostať trest až 20 rokov. Vynesenie rozsudku je stanovené na 7. mája.„V mnohých prípadoch po celom svete sa detské telá rýchlo stávajú objektom násilia, kde sa znásilnenie používa na terorizovanie a degradáciu celých komunít,“ napísal pritom Davis v roku 2014 v stĺpci pre The Huffington Post. Zdroj: FB/J. D. „Mládež proti sexuálnemu násiliu je jedným z príkladov toho, ako organizácie na celom svete vedené solidaritou požadujú zastúpenie pri diskusných stoloch pre obete násilia, aktivistov a vedúcich mládeže,“ dodal. „Prekonávame stigmu sexuálneho násilia navrhovaním a usmerňovaním nášho vlastného programovania tak, aby zodpovedalo potrebám komunity.“ V denníku Columbia Daily Spectator uviedol, že sa sám v detstve stal obeťou sexuálneho zneužívania. Zdroj: FB/J. D. Davisov dvojitý život bol odhalený, keď reagoval na správu tajného agenta FBI na webovej stránke, o ktorej je známe, že „ju navštevujú osoby so sexuálnym záujmom o deti, okrem iných fetišov“, ako bolo uvedené v trestnom oznámení spoločnosti Fox News. „Hľadám iné neobmedzené aktivity, TABOO, perverzity, v oblasti DC,“ uvádzala správa. „Som bi otec.“ Davis, údajne vystupujúci pod užívateľským menom „yngperv22“, odpovedal: „Chcel by som prísť a v noci sledovať vaše deti :).“ Úrady uviedli, že Davis si s agentom vymenil telefónne čísla a textové správy. Davis údajne povedal agentovi, že má záujem o deti v každom veku. Uviedol, že mal sexuálne styky s deťmi vo veku 9 mesiacov a vlastnil obrázky dospelých, ktorí sexuálne zneužívajú deti. Davis potom údajne požiadal agenta, aby mu poslal nahé fotografie svojej dvojročnej dcéry. „Kedy budeš sám s týmto dieťaťom?“ poslal Davis údajne agentovi správu. „Myslím pár minút na kontakt cez FaceTime.“