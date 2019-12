Irán, Čína a Rusko chcú viac spoločných vojenských cvičení: Oficiálnu koalíciu nevytvárajú

"My (Irán, Rusko a Čína) nájdeme spôsob, ako v budúcnosti uskutočniť manévre," uviedol Sajjarí s tým, že nemajú v pláne vytvoriť oficiálnu vojenskú koalíciu. Podľa agentúry TASS Sajjarí zároveň varoval iné štáty pred zasahovaním do súčasných manévrov: "Akékoľvek plavidlo alebo lietadlo, ktoré vstúpi do oblasti manévrov, bude zasiahnuté." Iránske sily začali v piatok v severnej časti Indického oceánu prvé spoločné námorné cvičenie s Ruskom a Čínou. Informovala o tom iránska štátna televízia, ktorej údaje prevzala agentúra AP.

Štvordňové manévre, ktorých východiskovým bodom je iránsky prístav Čáhbahár na pobreží Ománskeho zálivu, majú byť zamerané na posilnenie bezpečnosti plavebných trás v danom regióne, citovala správa z vyjadrenia veliteľa iránskeho námorníctva Hosejna Chánzádího. Hovorca čínskeho ministerstva obrany Wu Čchien ešte vo štvrtok povedal, že spoločné cvičenia s Iránom a Ruskom "prehĺbia výmenu a spoluprácu medzi námornými silami týchto troch krajín". Čína podľa neho na cvičenia vyslala svoj raketový torpédoborec Si-ning.

Napätie v oblasti Perzského zálivu narástlo

Teherán sa snaží zintenzívniť vojenskú spoluprácu s Pekingom a Moskvou v čase, keď je Irán vystavený nebývalým hospodárskym sankciám zo strany Spojených štátov. Návštevy predstaviteľov čínskeho a ruského námorníctva v Iráne boli v posledných rokoch na vzostupe, poznamenala AP. Podľa iránskej televízie prebiehajúce cvičenie ukazujú, že Irán nie je izolovaný ani po tom, ako Spojené štáty odstúpili od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 a vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vystupňovala protiiránske sankcie. Cvičenia sú tiež vnímané ako odozva na nedávne manévre Spojených štátov a ich regionálneho spojenca Saudskej Arábie, na ktorých sa zúčastnila takisto aj Čína.

Po náraste napätia v oblasti Perzského zálivu - okrem iného v dôsledku útokov na tankery a saudskoarabskú ropnú infraštruktúru - vyslali Spojené štáty do tohto regiónu ďalších svojich vojakov a dodatočné systémy protivzdušnej obrany. V roku 2017 Irán vykonal spoločné námorné cvičenie s Čínou neďaleko strategického Hormuzského prielivu pri vstupe do Perzského zálivu, ktorým prechádza takmer tretina všetkej ropy vyvážanej po mori.