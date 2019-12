Aktivisti protestujú počas klimatického summitu OSN: Pred budovu vysypali konský trus

"Rovnako ako premiestňovanie ležadiel na (palube) Titanicu, aj toto pohrávanie sa s číslami emisií uhlíka a rokovania o článku 6 (parížskej klimatickej dohody) na (summite) COP25 nezodpovedajú núdzovému stavu našej planéty, ktorému čelíme," uvádza sa vo vyhlásení Extinction Rebellion. Ako uviedla jedna z protestujúcich, ak sa aj podarí na summite dosiahnuť dohodu, nestačí to, keďže doteraz sa vôbec nič nezmenilo.

Dvanásť členov Extinction Rebellion pripravilo aj ďalšiu akciu: so slučkami okolo krku sa postavili na topiace ľadové kvádre symbolicky tak upozorňujúc na 12-mesačné obdobie, ktorá zostáva do ďalšieho summitu, keď parížska dohoda vstúpi do rozhodujúcej implementačnej fázy. Na rozdiel od minulotýždňového protestu, keď stovky demonštrantov zablokovali jednu z madridských hlavných obchodných ulíc a usporiadali na nej hromadnú diskotéku, nebola nálada zúčastnených počas záverečného dňa klimatického summitu optimistická, poznamenala Reuters.

Cieľmi klimatického summitu, ktorý sa začal 2. decembra a pôvodne sa mal skončiť už v piatok 13. decembra, sú sformulovanie záverečného vyhlásenia, dohoda o financovaní opatrení na ochranu klímy v chudobnejších krajinách, stanovenie pravidiel pre obchodovanie s emisnými povolenkami a určenie podoby ďalšej medzinárodnej spolupráce pri ochrane klímy. Záverečné vyhlásenie sa očakáva v sobotu neskoro večer alebo v noci na nedeľu.