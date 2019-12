Návrh na obžalobu Trumpa je na svete: Toto môže prezidenta USA úplne zraziť na kolená

Za "smiešny" označil v utorok americký prezident Donald Trump návrh obžaloby voči svojej osobe. "Nadler práve povedal, že 'som nútil Ukrajinu zasahovať do našich volieb v roku 2020'. Smiešne, a on vie, že to nie je pravda. Ukrajinský prezident a minister zahraničných vecí mnohokrát vyhlásili, že tam 'NEBOL ŽIADNY TLAK'. Nadler a demokrati to vedia, ale odmietajú to priznať!," napísal Trump na Twitteri.

Právny výbor Snemovne reprezentantov bude o článkoch, ktoré sú de facto bodmi obžaloby, hlasovať vo štvrtok. Celá snemovňa by o nich mala hlasovať nasledujúci týždeň.Televízia CNN zverejnila vyhlásenie šéfa právneho výboru Snemovne reprezentantov Jerrolda Nadlera, ktoré približuje znenie článkov.

Zneužitie právomoci: "Nevyvrátiteľným trestným činom prezidenta je zneužitie právomoci svojej verejnej funkcie s cieľom získať neoprávnený osobný prospech, pričom ignoroval alebo poškodzoval národné záujmy. Presne to urobil prezident Trump, keď požiadal a vyvíjal nátlak na Ukrajinu na zasahovanie do našich prezidentských volieb v roku 2020," povedal Nadler k prvému bodu možnej obžaloby.

Pohŕdanie Kongresom: "Prezident, ktorý vyhlási, že je nad zodpovednosťou, nad americkým ľudom a nad právomocou Kongresu vzniesť obvinenie - ktorého cieľom je chrániť naše demokratické inštitúcie pred hrozbami - je prezidentom, ktorý sa považuje za viac než zákon," informoval Nadler o znení druhého bodu.

Trump sa môže stať tretím obžalovaným prezidentom USA

Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.

Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.