Celé španielske letovisko hore nohami! Opitý turista ukradol autobus, VIDEO jeho šialenej jazdy

Britský turista podľa britského denníka Daily Mail ukradol autobus v Benidorme. Nemenovaný mladík, o ktorom sa predpokladá, že to bol opitý britský turista, hoci polícia to v nedeľu ešte nepotvrdila, sa údajne dostal do miestnosti, v ktorej bol kľúče od jedného z vozidiel.

Rozhodol sa, že pôjde do ulíc orať, vyviezol teda autobus zaparkovaný na noc z depa na okraji španielskeho rekreačného rezortu. Vzápätí sa vydal na vyše trojkilometrový výlet, pri ktorom vďaka vysokej rýchlosti a nezvládnutej jazde urobil z autobusu vrak a z okolitých áut a motocyklov nasekal šrot. Počas drámy poškodil aj policajné auto.

K incidentu došlo v nedeľu ráno okolo 3.30 hod. Nočné správy, v ktorých sa ako zdroj uvádzajú informácie miestnej rady, poukázali na to, že zadržaný môže byť zahraničným turistom. Policajný zdroj až v pondelok ráno potvrdil, že muž je britským občanom, hoci neinformoval o jeho veku ani o tom, čo ho podnietilo k zbesilej jazde.

Miestny občan na sociálnych sieťach uviedol: „Bolo šťastie, že v noci tadiaľ prechádzalo len zopár ľudí, inak by to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Bolo poškodených mnoho automobilov a motocyklov, ale ako viem, našťastie nikoho nezranil.“ Autobus bol odcudzený z parkoviska blízko športového centra známeho ako Palau d'Esports l'Illa na okraji Benidormu. Vodič sa hnal smerom do centra mesta a na sídlisko známe ako Els Tolls, dokonca prefrčal okolo stanice miestnej polície a potom sa zastavil na ceste s názvom Belgická avenue, po španielsky Avenida de Belgica. Video ukazuje autobus stojaci na obrubníku a obklopený niekoľkými policajnými autami.

My Španieli sa dusíme a Briti si robia, čo chcú

Svedok, ktorý nahral šialeného vodiča na video, to komentoval: „Tu to je. Neviem, či ten autobus niekto ukradol. Šoféroval cez tri alebo štyri ulice zlým smerom. Bolo to absolútne šialenstvo. Zničil všetko, množstvo áut a tu sa zastavil. Bok vozidla je skutočne vážne poškodený.“

Ďalší svedok Chris Garrido povedal: „Videl som to včera v noci z môjho bytu. Videl som všetko – ako rozbil mopedy pred policajnou stanicou a rozmlátil bočné zrkadlo a zadnú časť policajnej dodávky. Na začiatku ulice narazil do troch áut a niekoľkých mopedov, ako aj do kovových stĺpikov. Stalo sa to na Gréckej ulici. Neviem, či šlo o riadneho vodiča toho autobusu a bol spitý, alebo to bol niekto, kto sa spil a ukradol voz.“

Miestny občan Francisco Medina pridal na sociálnych sieťach: „V Benidorme je všetko po starom. My Španieli sa všade dusíme pod ťarchou daní, Briti si však robia, čo sa im zapáči a nič sa nedeje.“

Presný počet poškodených vozidiel ešte nebol zverejnený. Podozrivého prevzal národný policajný zbor a očakáva sa, že sa dnes alebo zajtra objaví na súde pre podozrenie z odcudzenia vozidla a dopravných priestupkov. Vykonali uňho test na drogy a alkohol, výsledky testov však ešte neboli zverejnené.