Azylant sľúbil svadbu, žiadal však drsný sex: Prvé slová Češky, ktorá prežila 11 dní pekla

Češka (23) sa podľa talianskeho denníka Il mattino di Padova s Petrom zoznámila na facebooku. Vydával sa za boháča s drahým autom a značkovým oblečením, v skutočnosti šlo o migranta z Nigérie žijúceho v azylovom dome. „Láska z facebooku“ na sociálnych sieťach vystupuje pod menom Peter Chiebuka. Peter Češku presvedčil, aby pricestovala do Talianska, tým, že jej posielal fotografie, na ktorých pózuje na cudzom drahom aute či v značkovom oblečení a s drahými hodinkami a šperkami. To však bolo ďaleko od skutočnosti. „Je to chudobný muž, ktorý utiekol pred vojnou. Šíril o sebe rozprávky a žil tu na úkor daňových poplatníkov,“ povedal člen protiimigračnej strany Liga Severu Paolo Grimoldi. Zdroj: gettyimages Nigérijčan Češke sľuboval svadbu. Pri ich stretnutí však začal byť hneď agresívny a uväznil ju vo svojej izbe. Opakovane ju znásilňoval a mlátil. „Kričal na mňa, že som prostitútka,“ popísala. Ukradol jej aj takmer dvetisíc eur. V byte, v ktorom ju držal, bývali ďalší dvaja Afričania. Češka uviedla, že jej neubližovali. Trest im však tiež hrozí, pretože dobre vedeli, čo sa v izbe odohráva – žena totiž kričala a prosila ich o pomoc. Tú jej však neposkytli. „Musíme objasniť úlohu aj ostatných nájomcov,“ uviedla polícia. „Žena nespomínala skupinové násilie. Mali by však niesť zodpovednosť za to, že neohlásili také vážne okolnosti, keď kričala o pomoc zamknutá s násilníkom vo vedľajšej miestnosti.“ Češke sa napokon podarilo dostať sa k telefónu a kontaktovať priateľa vo Francúzsku. Ten hneď upozornil políciu. Veliteľ lokálnej policajnej stanice Salvatore Giuffrida so svojou jednotkou zaútočil na byt, vylomili dvere spálne a našli vystrašenú mladú ženu zbitú a polonahú. Nigérijčana ihneď zatkli. „Myslela som si, že po roku kontaktu na facebooku k sebe prechovávame city. Avšak jediné, čo ho zaujímalo, bolo, aby som sa ho hneď dotýkala,“ popísala Češka polícii, keď si na policajnej stanici upokojila rozochvené nervy plným tanierom cestovín. „Myslela som, že ma miluje, ale nakoniec z toho bola nočná mora. Mala som obavy, že sa mi nikdy nepodarí ujsť,“ popísala. Po ukončení výpovede ju odviezli do nemocnice, pretože mala viacero poranení. Zdroj: Polizia Padova Peter Chiebuka je teraz za mrežami a hrozí mu trest za znásilnenie, únos a lúpež. Sudkyni Marielle Finovej prezentoval vlastnú verziu toho, čo sa malo v jeho malej izbe odohrávať. „Chcela ísť ku mne domov a sex so mnou mala dobrovoľne,“ bránil sa vraj utečenec z Afriky.

Príbeh Češky sleduje talianska polícia i médiá. Údajne je prípad jasným dôkazom, že medzi „utečencami, ktorým sa Taliansko snaží pomôcť, sú násilníci.“ „Zistím, prečo nikto riadne neoveril týchto žiadateľov o azyl,“ dodal politik Paolo Grimoldi. Prefekt Padovy Renato Franceschelli tiež pozorne sleduje tento prípad. „O treste pre muža bude rozhodovať sudca, ale my sme už pristúpili k zrušeniu jeho postavenia utečenca. Technicky to znamená, že je vylúčený z programu ochrany. V súčasnosti je vo väzení a má k dispozícii obhajcu. Po uplynutí predpísanej doby zadržania zvážime jeho vyhostenie.“