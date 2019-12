Zúfalá lekárka (†38) volala na tiesňovú linku: Fatálna chyba operátorky, položila jej!

Tridsaťosemročná Lina Bolanosová a jej o jedenásť rokov starší snúbenec Richard Field v jeden májový večer v roku 2017 odpočívali doma vo svojom penthouse, keď boli brutálne napadnutí a dobodaní jedným mužom. Žene sa akoby zázrakom ešte podarilo vytočiť číslo 911 a spojiť sa s operátorkou. Tá ale nerozumela, čo mu hovorí, pretože jej hlas znel tlmene. Keďže nebola schopná odpovedať operátorke na opakované otázky, tá jednoducho položila. Keď polícia dorazila na miesto činu, našla tam dvadsaťročného Bampumima Teixeru s rukavicami na rukách, ktorý pracoval ako vrátnik obetí. Tie zároveň objavili ležať v kaluži krvi. Dôstojníci mladíka postrelili, pretože si mysleli, že má zbraň. Teraz čelí obvineniu z dvojnásobnej vraždy prvého stupňa. Svoju vinu popiera.

Nahrávku rozhovoru medzi Bolanosovou a pracovníkom tiesňovej linky si porota prvýkrát vypočula práve tento týždeň. Krstná mama Liny potvrdila, že hlas patrí jej zosnulej neteri. Rovnako sa medzi dôkazmi objavili správy, ktorú Field napísal krátko pred smrťou svojmu priateľovi Matthiasovi Heidenreichovi. Prosil ho v nich, aby zavolal na 9111, pretože sa v jeho byte nachádzal ozbrojený muž. Richard celkovo poslal osem správ, no vo svojom stave ich už nebol schopný správne formulovať. "Zavolaj 111," stálo v jednej, pričom očividne chcel napísať 911. V ďalšej zas spomínal "ozbrojeného muža v dome". Matthiasa tieto správy vyľakali, preto kamarátovi odpísal späť. Odpovede sa však už nedočkal. Kontaktoval preto domovníka luxusnej rezidencie, v ktorej obaja anesteziológovia bývali a povedal mu o svojich obavách o priateľov život. Hneď nato skočil do taxíka a vybral sa tam. Na mieste už bola polícia.

Vyšetrovatelia sú si istí, že obete svojho vraha poznali, práve preto sú presvedčení o tom, že to bol Teixera. Je potrebné ale dokázať, ako sa údajný páchateľ dostal do obytného domu, bezpečnostné kamery totiž podľa domovníka nefungujú na sto percent. Okrem toho ostáva doteraz neznámym aj motív vraždy. Objavili sa špekulácie o tom, že doktor Field bol zapletený do ilegálnej distribúcie liekov na predpis a Teixera ho zabil kvôli tomu, že nechcel od neho prijať kšeft. Iní zas prišli s tým, že zločin mohol mať sexuálny podtón, že možno šlo o milostný trojuholník, z ktorého bol jeden člen vylúčený von. Súd naďalej pokračuje.