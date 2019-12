Prvý sneh zasiahol aj Maďarsko: Kolaps dopravy, meškania vlakov a nehody na cestách

Cesty na západe a juhu Maďarska sú po daždi so snehom mokré, na severe, východe a v strede krajiny sú po snežení z rôznou intenzitou cesty pokryté snehom či kašovitou vrstvou snehu. V Nyíregyháze v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe sa zrazil mikrobus s osobným autom a museli zasahovať hasiči.

Equality has arrived in Hungary! No matter whether you use a luxury car, a train or a bus for your daily commute, you will be late from work this morning. A tiny bit of snow has brought the city to her knees. pic.twitter.com/s1maM9qxZy