Ďalšia rana pre Boeing: Jeho pýcha 777X pri testoch praskla! Výrobca to niekoľko mesiacov tajil

O katastrofálnom teste pevnosti nového lietadla v hangári továrne Everett informoval americký denník The Seattle Times. Keď sa test blížil k svojmu vrcholu, obrie krídla sa ohýbali smerom nahor vyše 8,5 metra od pokojovej polohy. To je ďaleko za očakávaným maximálnym vychýlením pri normálnom lete, asi 2,7 metra. To všetko simulovalo zaťaženie letového manévra silou 3,75 G v porovnaní s maximom 1,3 G pri normálnom lete. Trup sa pri tomto maximálnom zaťažení roztrhol tesne za krídlom. Dvere vyhodilo do vzduchu a dopadli na podlahu továrne. Na rozdiel od nákladných dverí, ktoré sa otáčajú smerom von, sa totiž dvere pre cestujúcich otvárajú iba dovnútra a sú väčšie ako otvor, ktorý zaplnia. Pod strednou časťou trupu, hneď za krídlom a priestorom, kde sú uložené kolesá podvozku, spôsobilo extrémne tlakové zaťaženie prasknutie lietadla a konštrukcia okolo dverí hneď za krídlom stroja 777X bola zaťažením taká poškodená, že tlak vyrazil dvere. Istý pracovník továrne uviedol, že začul „zvuk ako pri výbuchu a podlaha sa zachvela.“ Deň po dráme The Seattle Times a ďalšie médiá na základe neúplných informácií médiá nesprávne informovali, že pri testoch iba vyhodilo dvere lietadla do vzduchu.

Boeing 777X’s fuselage split dramatically during September stress test.



A passenger door that blew out was a secondary impact of the initial rupture, located far below the door.



But the structure failed so close to the target, Boeing won’t need to retest https://t.co/us2O6dJyJk — Dominic Gates (@dominicgates) November 27, 2019