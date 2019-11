Svetová zdravotnícka organizácia bije na poplach: Globálna epidémia detskej pasivity je tu

ŽENEVA - Štyri z piatich detí a tínedžerov vo veku 11 až 17 rokov nemajú dostatok fyzickej aktivity. Vyplýva to z prvej takejto analýzy, ktorú zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Podľa jej údajov má pasivita nepriaznivý dopad na zdravie detí, vývin ich mozgu aj sociálne schopnosti. Neabsolvovanie odporúčanej hodiny denného pohybu je univerzálnym problémom, ktorý sa týka chudobných i bohatých krajín. Chlapci boli pritom aktívnejší ako dievčatá vo všetkých 146 skúmaných krajinách s výnimkou štyroch.

Aké cvičenie odborníci teda odporúčajú? V podstate každý pohyb, ktorý zvýši tlkot srdca a zaťaží pľúca. Počíta sa behanie, bicyklovanie, plávanie, futbal, poskakovanie, skákanie na švihadle či gymnastika. Cieľom je 60 minút mierneho až intenzívneho pohybu denne. "Nepovažujem to za absurdný cieľ," uviedla v tejto súvislosti doktorka Fiona Bullová z WHO. "Je dokázané, že to vedie k dobrému zdraviu a vývinu," uzavrela.