Tragická nehoda: Pri zrážke kamiónov zomrel človek, horelo a prevážané autá sa rozbili na vozovke

Nehoda sa podľa českého denníka Blesk stala v pondelok po 10. hodine neďaleko Jesenice. „Na Pražskom okruhu v smere na letisko sa stala vážna dopravná nehoda a komunikácia bola nepriechodná,“ uviedla polícia. Podľa hovorcu polície Jana Daňka pri nehode zomrel jeden človek, druhý je zranený.

Zdroj: HZS Středočeského kraje

Informáciu potvrdili i stredočeskí záchranári. „Jeden človek so stredne ťažkým zranením bol po poskytnutí prvej pomoci prevezený do motolskej nemocnice. Druhý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Petra Effenbergerová. Jeden z kamiónov prevážal na návese osobné autá. Väčšina z nich je zničená, jedno spadlo z návesu na strechu. Na miesto dorazili pražskí i stredočeskí hasiči. Hasili náklad jedného z kamiónov, ktorý začal horieť.

Zdroj: FB/HZS ScK

Smer na letisko bol aj popoludní uzatvorený, polícia odkláňala dopravu na zjazd na Jesenicu. Nákladné autá však tento východ nemohli použiť. Podľa Ředitelství silnic a dálnic bola po nehode obmedzená doprava i v jednom jazdnom pruhu v protismere, pretože tam stáli autá hasičov.